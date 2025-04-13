Aydın başarılıydı

Beşiktaş'ta sakatlıklar ve cezalı oyunculardan dolayı savunmada Svensson stoper Chamberlain hibrit sağ bek oynuyor. Muçi de sakatlanınca oyun kurgusu sıkıntıya uğradı. Beşiktaş'ta kavga divan da değil esas kavga verilen mücadele ile sahada. Başakşehir doğal olarak Chamberlain bölgesinden geliyor. Solskjaer, İmmobile'yi oturtup Mustafa'yı sahaya sürüyorsa beklentisi çok yüksek. 17 yaşındaki Mustafa bu beklentiye performansı ile cevap vermeli. Lakin her pozisyonda yerde kuvvet sorunu yaşıyor.

Başakşehir ilk yarıda etkili oldu. Hele Brnic'in şutunu köşeden çelen Mert muhteşemdi. İkinci yarı Salih çıktı Onur sağ beke Chamberlain orta alana yerine gelince Beşiktaş üçlü savunmaya döndü hücumda daha etkili başladı.Tüm ikinci topları aldılar. Paulista'nın kafa şutunda kaleci Muhammed müthiş refleks gösterdi. Önde baskı yiyen Başakşehir çıkmakta zorlandığı dakikalarda kontratakla golü buldu. Golde Piatek boş koşu yaptı Yusuf'a alan açtı.

Gedson sahada basmadık yer bırakmadı. Çok koştu çok çalıştı. Beşiktaş'ın gol umutları yine Rafa Silva'ya kaldı. Başakşehir kontratak futbolundan örnekler sundu. Beşiktaş da bu derece sakatlıkların oluşması gözden geçirilmeli. Başakşehir galibiyeti hak etti. Cihan Aydın tecrübesine maçın başlarında basit temaslara çaldığı fauller yakışmadı. Hakemler oyuncularla çok konuşmamalı. 72'de Piatek gol öncesi Paulista'ya faul yaptı hakem oynattı sonuç aldı. Sonra faule döndü VAR destekledi doğru kararla golü iptal etti. Protokole uygun davrandı. Cihan Aydın başarılıydı.