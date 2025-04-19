Türkmen çok kötü

Galatasaray tüm gücüyle rakip alanda müthiş bir baskıyla tek kale bir maç oynadı. Bodrum ideal kadrosuyla sahada ve sadece kalabalık savunma yaptı. Ajeti ve Herelle, 1.85'lik Osimhen'i kontrol etmekle uğraşırken, 1.66'lık Torreira'yı unuttular ve o kalabalığın içinden kafa golü yediler. Lemina orta alanı tek başına kapatıyor. Sara ve Torreira'ya ön bölgeye destek için cesaret güç veriyor. Galatasaray rakip kaleyi maç boyunca sağlı sollu ortalar merkezden kombinasyonlarla ablukaya aldı galibiyet için her şeyi yaptı. Son vuruşlarda biraz daha kalite ve beceri olsa fark çok büyürdü. FIFA hakemi Mehmet Türkmen, yine pozisyonların içinde topun ve oyuncuların önünde kalıyor. Top çarpmasın diye eğiliyor tuhaf alanlara gereksiz koşular yapıyor yer almayı bilmiyor. Her kritik pozisyonda eli kulağında, özgüvenden yoksun VAR'a bağımlı hakemlik yapıyor.

Barış Alper-Ajeti pozisyonunda devam kararı doğru ama eli yine kulağındaydı. Arkadaki Ajeti'nin ayağı yerde eylem yapmıyor, Barış adım attığında takılıyor. Sara-Ahmet pozisyonunda topa Ahmet net vurdu ve topun yönü değişti. Pozisyona çok yakın ve önü açık olan hakem Türkmen, futbolun temel müdahalelerini ve pozisyon çözüm kriterlerini bilmediği için skandal bir penaltı kararı verdi! Bıraksa Osimhen belki gol yapacak. VAR müdahalesi geldi OFR de izledi doğru kararla penaltı iptal, hakem atışı ile oyun başladı. Galatasaray 76. dakikada penaltı bekledi lakin o pozisyondan penaltı çıkmaz. Bu Mehmet Türkmen için Mourinho, "İyi hakem" demiş beğenmişti ya... Mourinho'nun teknik direktörlüğüne lafım yok tartışamam lakin hakemden anlamadığı kesin. Majör kararlarda isabet oranı ve doğru karar yetisi çok kötü. Zaten maçlarda majör kararları çıkarırsak herkes hakemlik yapabilir...