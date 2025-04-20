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Anasayfa Yazarlar Mustafa Çulcu Sonuca tesir eden hata
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

20 Nisan 2025 | Pazar

Sonuca tesir eden hata

Rafa Silva serbest oynuyor, geziyor, arıyor, atıyor.
Chamberlain heybesindeki kalitesini sahaya dökünce keyifle izleniyor. Göztepe kazanamadığı son 10 maçın 6'sında 8 gol attı lakin kalesinde 16 gol gördü. İsmail'in beraberlik golü çok estetik, jeneriklik bir vuruştu. Karşılıklı ataklarla keyifli bir futbol seyrettik. Beşiktaş iyi başladı lakin devamını getiremedi. Oyunun hakkı da beraberlikti.
Ozan Ergün oyunu oynatma isteği yüksek bir hakem. Ellerinkolların illegal kullanımında daha dikkatli olmalı. Rafa Silva'nın yüzüne yaptığı eylemde Bokele net sarı kart görmeliydi.

***

39'da Göztepe hücumunda uzaktan gelen yüksek topta ceza alanı içinde ikili mücadele esnasında Tijanic'in kolu ile bedeni arasından Svensson, sağ elini sokarak bilerek topla oynuyor, net penaltı. Hakemin görüş açısında ama veremedi! VAR da muhtemelen uyudu ve pozisyonu atladı. Sonuca tesir eden büyük bir hatadır.
Maçı iyi okumak lazım. Agresifliğin topa mı, rakibe mi yapıldığını çözmek oyunun sertleşmesinde, kızışmasında hakemler için önemlidir. Hakemlik kumaşı iyi olan Ozan Ergün, tecrübe kazandıkça pek çoğundan daha iyi hakem olacak izlenimi veriyor.

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Etiketler :
Rafa Silva, Göztepe, Ozan Ergün, beşiktaş, Svensson, Tijanic, VAR

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