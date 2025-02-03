Pakkan acemiliği

Hakemliği bilmeyen MHK Başkanı ve akıl hocasının ülke hakemliğine ve futboluna verdiği zararı hala göremiyor muyuz? Yazık oluyor deneyimsiz tecrübesiz hakemlere. İlk defa bir Fenerbahçe maçına çıkan Burak Pakkan'ın acemiliği ve tecrübesizliği çok net görülüyor. Maçın ilk yarısında Ghezzal ve Skriniar'ın oyunu sarı kartsız tamamlaması mucize... Hakemin yetersizliği net gözüktü! Fenerbahçe'nin Skriniar ile attığı gol net ofsayt iptal doğru. Amrabat'a ve Mocsi'ye kontrolsüz girişleri nedeniyle çıkan sarı kartlar sınırları zorlayan sarı kartlar doğruydu.



İlk yarının uzatma dakikalarında Olawoyin'in Skriniar'ı sarıp sarmalaması net penaltı. Yapma kardeşim niye topu bırakıp sarılırsın? Hakemin bunu sahada görüp vermesi gerekirdi ama veremedi! VAR müdahalesi geldi. Avrupa'daki maçlarda bu tür sarılmalara VAR müdahalesinin geldiğini defalarca izledim. Biz de hala tartışılıyor bu tür müdahalelerde VAR devreye girer mi girmez mi diye... Esas eksik olan bu pozisyonda kornerden topun oyuna girip girmediğini göremedik. VAR bize göstermedi. Temel sorun VAR'ın kamuoyuna eksik bilgi sunumu. Protokol gereği göstermek zorunda.



Penaltıyı verirsen Olawoyin'in ikinci sarıdan ihracı doğru. Ancak ilk sarıyı aldatmadan görmüştü, baskıdan dolayı çıkan o sarı gereksiz bir sarıydı. Hakemlerin sarı kartları gösterirken çok dikkatli olması gerekiyor. Sarısı olan Ghezzal'a ikinci sarı muhtemelen hakeme sözlü tepkiden dolayı çıktı. Doğrusu yanlışı ile çok tartışılacak kararlar maça damga vurdu. Bu beceriksizlik hakemden daha çok onu bu maça atayan VeTAS mı FerTAS mı? ne olduğu bilinmeyen manuel uygulamalı otomatik sistem de...