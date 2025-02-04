Standart yok

Galatasaray öndeyken bile oynadığı futbol ve tempo ile bu maçı alırım mesajı vermiyor. Rakip ceza alanında üretkenliği az. Merkezden etkili gelemiyor. Osimhen'i istediği toplarla besleyemiyor. Sara haricinde oyunu kurgusunu üstlenen yok. Gaziantep merkezden ve her iki kanattan rahat geldi. Sara ve Torreira sarı kart görünce ikinci bölgede Gaziantep takımı daha etkili oldu. Galatasaray geçiş oyununu iyi uyguluyor. Gaziantep risk alıp kalabalık hücum edince arka alanda boşluklar bulmaya başladı. Galatasaray bu kadro bu tempo ile deplasman mucizesi üç puanı aldı.



FIFA hakemi Kadir Sağlam sözüm ona ligin usta hakemlerinden ama faullerde kartlarda standardı yok. Bakıyor lakin görmüyor. Bu iklimde işleri de zor. Galatasaray'ın attığı golde Sallai şeklen ofsayt görünüyor. Ancak kaleci topu görüyor ve Sallai kalecinin önüne doğru değil dışa doğru hareketleniyor görüş kapanmıyor. Dolayısıyla sahada hakem ve yardımcı ofsayt yok rakibe ve oyuna müdahale yok gol dedi. VAR da protokol gereği gol dedi. Diğer bir önemli pozisyonda 22'de Gaziantep penaltı bekledi. Kaleci Muslera'dan seken yukarıya doğru şişen-yükselen top beklenmedik ve kısa mesafeden Sanchez'in kaçırmaya çalıştığı sol koluna geliyor. UEFA talimatı arkadaşından sekip bu şekilde gelen toplarda penaltı olmaz diyor. Devam kararı doğru. Bir başkası farklı düşünebilir ancak UEFA böyle diyor! Hakemin gösterdiği doğru kartların yanında yanlışları ve göstermediği kartlar da var.



Torreira'ya çıkan sarı yanlış. Çünkü sarısı olan Lungoyi'nin eli Torreira'nın yüzüne yasaklanmış hareketi yapıyor. İkinci sarıdan ihraç olmalıydı. Hakem ters faul verdi. Sallai'ye 64'de yapılan faul sınırları zorladı. Gaziantepliye kart çıkmadı. Sonlarda verdiği vermediği faullerde kartlarda iyice saçmaladı. Böyle başa böyle traş; maalesef kapasite bu...