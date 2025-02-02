Mendy’nin ilk kartı hatalı

Trabzonspor son üç maçındaki tempo ve iştahlı oyunundan uzak başladı dün Kayserispor karşılaşmasına. Üstelik BAY geçtikleri haftadan sonra. Teknik direktörler niye işleyen çarkı ve sistemi bir anda değiştirirler anlayamıyorum! Zaten sezon başından bu yana yaşanan pek çok sıkıntılara rağmen son üç hafta olumlu bir tablo ve maç dönemi yakalanmışken buna gerek yoktu. Kayserispor yeni teknik adamın etkisiyle daha öz güvenli başladı. Topla oynayan takım Trabzonspor, lakin daha fazla pozisyon bulan takım ise Kayserispor. Kaleci Uğurcan Çakır sahanın en iyisiydi. Trabzonspor adına düşündürücü bir durum. Şenol hocanın 60. dakikada yaptığı değişiklikten sonra Kayserispor daha fazla pozisyon buldu. Buna bir de Mendy'nin kırmızı kart görmesi de eklenince beraberlik bence bu kötü oyuna rağmen kazanılmış bir puan oldu.

Ali Şansalan ligimizin en deneyimli hakemlerinden. Sahada oyunculara pozisyon izah etmesi, bu kadar çok konuşması, hatta onlara temas etmesi hiç yakışmıyor. Oyunu hakem ağırlaştırıyor. Kolovetsios ile Eren arasındaki sözlü teması sarı kartlar yerine kişiliği ile çözmeliydi. Devre arası soyunma odasına giderken hakeme sözlü itiraz eden sarı görmeli. Bu güncel uygulamadır. Ama Kayserili yönetici sınırları zorladı, kart görmedi. Buradan aldığı tavizle kulübede işi abartınca ihraç oldu. Mendy'ye çıkan ilk sarıda ortak topta temas kaçınılmazdı. Karta gerek yoktu. Hakemler sarı kartları çıkarmadan önce çok düşünmeli. O sarı 86'da doğru bir ikinci sarıdan kırmızıya döndü. Trabzonspor'un Banza ile penaltı beklediği pozisyonda faulü Banza yapıyor. Penaltı yok. Hakemin bazı faul yorumları oyunu gerdi. Şansalan çağdaş uygulamaları, sahadaki performansı ve öfke kontrolü ile genç hakemlere örnek olmalı. Kritik pozisyon olmayınca hakeme ve 'yabancı damat' VAR hakemine iş düşmedi.