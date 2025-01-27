İki kart skandal

Al Musrati - Djenepo top kapma mücadelesi çok temiz faul yok iki oyuncunun ayakları arasından neredeyse tır geçecek mesafe var ama hakem kontrolsüz hareketten Al-Musrati ye sarı kart gösteriyor. Külliyen yanlış karar. Karttan sonra Al-Musrati isyanlarda kararı alkışlıyor ama Oğuzhan Çakır ikinci sarıyı gösterip ihraç edemiyor. Hakemin otoritesinin bittiği yer. Alkışı net görüp ihraç edecek cesaretin yoksa saygınlığın bitti demektir.

Rafa Silva'ya çıkan sarı kart ayrı bir skandal Rafa ile Erdal'ın ayakları aynı anda yere yan yana basıyor kimse kimseye faul yapmıyor ama çat Rafa'ya sarı. Karttan sonra iki oyuncuyu yanına çağırıp sözlü ikaz etmesi hakemin gösterdiği kartı ve kendini inkar etmesi demektir.

Antalya'nın attığı beraberlik golünde gelen görüntüler sağlıklı yorum yapmamız için yeterli değil. Hakemlerin kararına saygı duymak zorundayız. Yeni FİFA hakemimiz Oğuzhan Çakır'ın pozisyon takibi, yer alma en önemlisi fauller ve kartlar konusunda kendini gözden geçirmesini tavsiye ediyorum.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI Bu nasıl hakemlik?!