Sozza tutarsızdı

Mali durumları zirve yapmış sıkıntıları olan Lyon, Avrupa Ligi'nde en fazla geçiş hücumu yapan takımlardan biri. Top ile rakip ceza alanında buluşmada 2. sırada. Hem bireysel yetenekleri hem de hücum setleri iyi olan bir takım. Fenerbahçe önde baskı ile başladığı oyunda risksiz, kontrollü ve güvenli, zaman zaman istekli oyunla atarım üstüne yatarım olmazsa Mourinho'nun hedeflediği ve istediği bir puanı alırım dedi ve de aldı. Maximin ve Cengiz'e jübile yapılan bir maç oldu sanki.

Simone Sozza, 37 yaşında bu sezon İtalya Süper Kupa Final'indeki Inter-Milan maçını yönetti ancak çok da yetenekli diyemeyeceğimiz bir hakem. Maçın hemen başında Cherki topla çıkarken ayağından açınca boştaki sol ayağı ile Fred'in aşiline öyle bir bastı ki; sınırda kontrolsüz hareketi net sarı olmalıydı ama skandala bakın ki faulü Lyon lehine verdi. Aynı Cherki bir ayağa basmayı da Osayi'ye yaptı. Hakem sarıyı geçtim faul bile vermedi. Lyon'lu oyuncular zaman geçiriyorlar ama hakem oyunu okuyamadığı için önlem alamıyor. Kumbedi'nin topun üzerinden bacak dik durumda kayarak geliyor Szymanski'ye gaddarlık içeren bir faul yapıyor. Futbol anlayışımıza göre hız, şiddet, acımasızlık içerdiği için sahada net kırmızı kart ama hakem sarı kart gösterdi. 50 yaşındaki VAR hakemi Mazzoleni'nin devreye girmemesinin tek gerekçesi ayağın bir kısmı boşta görünüyor ''Limitli temas-border line'' diye düşünmüş olabilir! İlk yarı bitmek üzereyken bu kez Niakhate kayarak İrfan Can Kahveci'ye bir faul yaptı, hareket net sarı kart ama hakemin aklı ilk pozisyonda kaldığı için bu kez hatalı bir kararla direk kırmızı kart çıkardı. VAR devreye girdi OFR'de pozisyonu 20 saniye izledi sahaya döndü, doğru kararla kırmızı iptal sarı da kaldı. Abner'in Dzeko'ya yaptığı faule kart göstermedi. Amrabat kayarak geldi temas yok ama sarı gördü! Tüm bu kararlar verilen verilmeyen faullerden sonra gel de ''niyet'' okuma! En- Nesyri sağ eline çarpan top önüne düştü vurdu gol oldu elle oynadığı için gol iptali doğru. İtalyanların umutlu oldukları hakem buysa...