Tuhaf Kartlar

Avrupa Ligi'nde hedefi olan bir takım maça nasıl başlaması gerekiyorsa Galatasaray tribün desteğini de arkasına alarak öyle başladı. Rakibi çıkarmayan ölümcül önde baskı ile 22 dakikada 2-0 buldular psikolojik ve skor üstünlüğünü ele geçirdiler fakat oyunu bir türlü koparamadılar. Yarmalenko oyunun temposunu, akışını ve skorunu değiştiren kilit oyuncu oldu. Galatasaray'a karşı her takımın bulduğu gibi Dinamo Kiev'in de böylesine pozisyon bulması top rakipteyken Galatasaraylı oyuncuların geriye yaslanmaları. Bu yaslanma içeride beklenmedik puan kaybına neden oldu. FİFA da sona doğru yaklaşmış 43 yaşındaki Estonyalı Kristo Tohver'i daha önce yönettiği ülke takımlarımızın maçlarından tanıyoruz. Uluslar Ligi Cebelitarık-Lihtenştayn (2-2) maçında gösterdiği 14 sarı 1 kırmızı kart ve 2 penaltı ile ilginç bir yönetim gösterdi. Akşam da yine bol kartlı bir müsabaka yönetti. Hakem tuhaf kartların çıktığı kötü bir performans sergiledi

Osimhen in 31 de vuruşunda kayarak topa hamle yapan Bilova'nın doğal konumdaki kapalı sol koluna temas eden top penaltı olmaz devam kararı doğru. Saperanko'nun 25 de Barış'ın ayağına basması sarı olmalıydı vermedi ama Barış rakibi Kabiev'in ayağına basınca sarı gördü. Çifte standart oldu. Galatasaray'ın yediği ilk gol öncesi 2 no'lu yardımcı hakemin önünden top taca çıkmış görünüyor ancak burada açı çok önemli VAR da taç çizgilerinde kamera olmadığı için yardımcının kararına uymak zorunda kaldı ve gol geçerli sayıldı. Tymchyk ceza alanı içinde Barış'ı sarıp sarmalayıp yere indirdi, pozisyon net penaltı ancak hakem önce hatalı kararla Barış topu elle bilerek oynayıp gol atmaya çalıştı diye sarı gösterdi önceden sarısı vardı ikinci sarıdan ihraç etti. Ancak doğru uygulama ile VAR devreye girdi OFR de pozisyonu 18 saniye izleyen hakem doğru kararla Barış'ın kartını iptal etti penaltı verdi. Galatasaray 88'de Jelert ile penaltı bekledi fakat Vivcharenko'ya faulü yapan Jelert'ti, penaltı olmaz. VAR protokole uygun davrandı doğru kararla devreye girmedi.