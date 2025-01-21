Tebrikler Zorbay

Trabzonspor'un maç kadrosu açıklandığında Şenol hoca misyonu kendini iyiden iyiye gösteriyordu. Oyun başladığında ise önde kaliteli ve organize baskı ile daha ilk yarıda bulunan 3 gol futbol aklının ve sistemin de işleyişiydi. Mendy ve Ozan etkili başladı. Nwakaeme, Vişça ve de Batagov da onlara katılınca Trabzonspor adına keyifli futbol ve ilk yarıda fark geldi. Futbolda her derdin devası 3 puan geldikçe oyuncuların takımın ve taraftarın özgüven eşiğinin nasıl yükseldiği fazlasıyla görülüyor. Sivaspor Manaj merkezli oyun sistemi ile başladığı oyunda yediği ilk iki gole kadar rakip kaleci Uğurcan'ı göremedi sonra öne çıkmaya başladılar üçüncü golü yediler. Uğur Çiftçi ilk ve üçüncü gollerde geç kalıp ofsaytı bozan oyuncu oldu. Nwakaeme nasıl ki oynadığı futbolla alkışı hak etti ve oyundan çıkarken alkışlatıldı. Keşke haftalardır kalesinde devleşen kaleci Uğurcan için özel bir gün olması skorun rahatlığı dolayısıyla penaltıyı kullanma isteğine onay verilseydi güzel ve anlamlı olurdu. Şenol hoca niye destek vermedi anlayamadık! Oyunu kontrolü hep Trabzonspor'daydı. Bu futbol ile dört farklı galibiyeti hak ettiler.

Hakem Zorbay Küçük'ün gösterdiği kartlar doğruydu. Ufak tefek yorum hataları oldu. O kadar hata kadı kızında da olur. İkinci yarının başında Visça ceza alanına çalımlarla girdi Uğur Çiftçi yerde kaldı topa el teması yok devamında Tolga'nın Visça ya ayak darbesi var ve penaltı. Hakem Zorbay iyi yerden pozisyonu takip ettiği için anında doğru kararla penaltıyı verdi. Tartışmaların eleştirilerin çok olduğu gergin hakemlik ikliminde haftanın yüz akı oldu. Oyun içinde kayboldu hakeme ihtiyaç olduğunda çıktı gereğini yaptı ve yine kayboldu. Oyuna tempo kattı. Sezon başından bu yana başarılı istikrarını devam ettirdi. Bu form ve yenilenme ile kendisini artık çıkmak istemediği Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında da görürüz.