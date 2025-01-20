  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
GÜNÜN YAZARLARI | ON NUMARA YAZARLAR | TÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Mustafa Çulcu Kırmızı doğru
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

20 Ocak 2025 | Pazartesi

Kırmızı doğru

Şampiyonluktaki en büyük rakibin Galatasaray, deplasmanda iki gün önce iki puan bırakmış, puan makasını daraltmak adına fırsat yakalamış ve hedefi olan Fenerbahçe yaş ortalaması 23.52 ile ligde sadece iki galibiyeti olan Adana Demirspor maçına böyle mi başlar? Bu bir Mourinho freni mi hafta arası Lyon maçı düşüncesi mi? Yusuf Barası ilk yarıda soldan taşıdığı her topta Mert Müldür'ün içinden geçti. İkinci yarı Samuel ve Çağlar hamlesi ile oyun aklı değişti önde basan Fenerbahçe seyretmeye başladık. İptal edilen goller Fenerbahçe'nin hırsını arttırdı ve rakibin bir kişi eksik kalması ile oyun temposunu arttırdı ve goller geldi. Başta sıkıntı yaratan rotasyondan çabuk geri dönüş farklı galibiyeti getirdi. Elit hakemimiz Halil Umut Meler, ilk yarıda Fenerbahçe'nin kullandığı kornerde hava topu hamlesi esnasında Dzeko'yu Adana Demirsporlu Tolga sarıyor, sarmalıyor, bir güreşçi gibi yere indiriyor. Bu pozisyon açık bir penaltı ama kaynadı gitti, badem oldu. Meler kardeşim, duran toplarda eşleşen oyuncular bir kez ikaz edilir, ikinci de hala temaslı itiş kakış varsa kart çıkmalıdır. Aynı şekilde üç sefer sözlü ikaz olmaz. Fenerbahçe'nin 50'de attığı, VAR müdahalesi OFR'den faul gerekçesi ile iptal edilen gol de VAR müdahalesi hatalı. VAR karışmamalıydı, sahada hakemin kararı ve gol geçerli olmalıydı.
OFR'den dönerken elit hakemimizin yüzündeki ekşime VAR protokol esaslarının çiğnendiğinin net göstergesini yansıtıyordu. Fenerbahçe'nin 64'te attığı gol öncesi Tolga topa vuruyor, En-Nesyri ise Tolga'ya vuruyor. Net faul; VAR müdahalesi ile OFR'den gol iptali doğru. Yusuf Barasi 56'da Mert Müldür'ün ayağına basıyor, gaddarlık içeren sakatlayıcı, bu ciddi faul dolayısıyla çıkan direk kırmızı kart doğru. Doğru kırmızı kart ve farklı skor Halil Umut Meler'i giyotinin altından kurtardı. Lakin form durumu UEFA'daki kadar yüksek değildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
Adana Demirspor, Mert Müldür, Halil Umut Meler, Galatasaray, Fenerbahçe

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
Ne hallere düştük! Buyurun yabancı VAR! Buyurun yabancı VAR!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor