Kırmızı doğru

Şampiyonluktaki en büyük rakibin Galatasaray, deplasmanda iki gün önce iki puan bırakmış, puan makasını daraltmak adına fırsat yakalamış ve hedefi olan Fenerbahçe yaş ortalaması 23.52 ile ligde sadece iki galibiyeti olan Adana Demirspor maçına böyle mi başlar? Bu bir Mourinho freni mi hafta arası Lyon maçı düşüncesi mi? Yusuf Barası ilk yarıda soldan taşıdığı her topta Mert Müldür'ün içinden geçti. İkinci yarı Samuel ve Çağlar hamlesi ile oyun aklı değişti önde basan Fenerbahçe seyretmeye başladık. İptal edilen goller Fenerbahçe'nin hırsını arttırdı ve rakibin bir kişi eksik kalması ile oyun temposunu arttırdı ve goller geldi. Başta sıkıntı yaratan rotasyondan çabuk geri dönüş farklı galibiyeti getirdi. Elit hakemimiz Halil Umut Meler, ilk yarıda Fenerbahçe'nin kullandığı kornerde hava topu hamlesi esnasında Dzeko'yu Adana Demirsporlu Tolga sarıyor, sarmalıyor, bir güreşçi gibi yere indiriyor. Bu pozisyon açık bir penaltı ama kaynadı gitti, badem oldu. Meler kardeşim, duran toplarda eşleşen oyuncular bir kez ikaz edilir, ikinci de hala temaslı itiş kakış varsa kart çıkmalıdır. Aynı şekilde üç sefer sözlü ikaz olmaz. Fenerbahçe'nin 50'de attığı, VAR müdahalesi OFR'den faul gerekçesi ile iptal edilen gol de VAR müdahalesi hatalı. VAR karışmamalıydı, sahada hakemin kararı ve gol geçerli olmalıydı.

OFR'den dönerken elit hakemimizin yüzündeki ekşime VAR protokol esaslarının çiğnendiğinin net göstergesini yansıtıyordu. Fenerbahçe'nin 64'te attığı gol öncesi Tolga topa vuruyor, En-Nesyri ise Tolga'ya vuruyor. Net faul; VAR müdahalesi ile OFR'den gol iptali doğru. Yusuf Barasi 56'da Mert Müldür'ün ayağına basıyor, gaddarlık içeren sakatlayıcı, bu ciddi faul dolayısıyla çıkan direk kırmızı kart doğru. Doğru kırmızı kart ve farklı skor Halil Umut Meler'i giyotinin altından kurtardı. Lakin form durumu UEFA'daki kadar yüksek değildi.