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Anasayfa Yazarlar Mustafa Çulcu Ne hallere düştük
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

19 Ocak 2025 | Pazar

Ne hallere düştük

Her iki takım da kontrollü başladığı oyunda, 'Bulursam gol atarım yatarım' havasında. Her iki takım da birbirine müsaade ettiği yere kadar rahat pas yapıyor bu da ikinci bölgenin ortasına kadar oluyor. Sonra bireysel yetenekler devreye giriyor. Beşiktaş'ta Silva, İmmobile ve Gedson, Samsunspor'da özellikle Mouandilmadji. Koca bir ilk yarıda direkten dönen İmmobile şutundan başka hiçbir şey yok. Ama uzun aradan sonra bekleyen değil de koşan pres yapan geriye gelip top alan İmmobile görmek, Beşiktaş adına olumlu. Serdar hoca, Joao Mario'yu çıkardı, sola Muçi'yi koydu, Rafa Silva daha etkili olduğu ön bölgeye geldi. Böyle oyuncuları özgür bırakmak lazım ki oyunda farkındalık yaratsın. Van Drongelen, ikinci sarıdan ihraç olunca Beşiktaş'ın baskılı oyunu geldi. Maç, kaleci Okan ile Beşiktaş forvetleri arasında oynanmaya başladı. Her şeye rağmen bu maça özgü bir tempo vardı. Beraberlik maçın hakkıydı.
Hakem Kadir Sağlam maçın 2. dakikasında Gedson'a yapılan faulde Van Drongolen'e anında sarı kartını gösterdi. Samsunspor 4. dakikada Van Drongelen-Emirhan pozisyonunda penaltı bekledi. Alttan Emirhan'ın rakibine bir dokunuş ve ayakla çekmesi var. İkili mücadele, yorum hakemin VAR karışmaz. Hakem penaltı verse de bir şey diyemeyiz. Kadir Sağlam 'devam' dedi. 64. dakikada önceden sarısı olan Van Drongelen'i sadece bir faul olan pozisyonda ikinci sarıdan ihraç etmesi olmadı! İkinci sarı kart, hani diyorlar ya 'uzaydan bile kabul görmeli bu ikinci sarı', bırakın uzayı Dolmabahçe'den bile kabul görmedi. Gösterilmeyen sarı kartlar var. Büyük skandallara alışık olduğumuz için bu hatalar hafif geliyor toz kaldırmıyor kabul görüyor. Ne hallere düştük...

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Etiketler :
Kadir Sağlam, Serdar hoca, Joao Mario, Rafa Silva, dolmabahçe, Van Drongelen, Muçi, Samsunspor, Beşiktaş

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