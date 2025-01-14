Sizden olmaz!

Konyaspor maça golle başladı. Her hızlı çıkışında Fenerbahçe kanatlarından büyük boşluklar yakaladı. Fenerbahçe savunması birbirinden bağımsız kademe ve yardımlaşma anlayışından uzak görüntü verdi. Üçüncü bölgeye yerleşip pas oyunu ile rakibi açmaya çalışan bir Fenerbahçe izleyemedik. İkinci golde Konya kalecisi Slowik hatalıydı. Fenerbahçe'nin yediği ikinci golde Kramer stoperlerin arasından kafayı vuruyorsa çevre kontrolü yapmayanlarla 3'lü savunma yapılamayacağı görüldü. Konyaspor'un her atağında Fenerbahçe 9 kişi ile yaslanıyor topun arkasında bekliyor. Tadic kalecinin hediyesini sağ kanattan elini kolunu sallayarak kolayca Konyaspor ceza alanına girdi ve golü attı. Yine bir Mourinho klasiği izledik oyun kötü üç puan güzel. Hakem Direnç Tonusluoğlu verilmeyen fauller, sarı ve kırmızı kartlar, penaltı, bu nasıl hakemlik böyle? Sen şimdi "Ben Süper Lig hakemiyim" mi diyorsun ? İlk yarıda Tadic ve Oğulcan'a gösterdiği sarı kartlar doğru ancak 36'da Oğulcan'a yaptığı kontrolsüz hareketi dolayısıyla Kostic'e sarı göstermeliydi. Fenerbahçe'nin 2. golü öncesi verdiği korner hatalıydı çünkü top en son En-Nesyri'den çıkıyor. 52'de Dzeko topa vurmada geç kalıyor topa Uğurcan vuruyor. Dzeko adım frekansını ayarlayacak zamanı ve basacağı alan varken Uğurcan'ın ayağına kaval kemiği bölgesine basıyor, bu pozisyon kırmızı kart olmalıydı. VAR müdahale etmeliydi. Ne hakem verdi ne de VAR devreye girdi. Kırmızı kart kaynadı gitti. Hava topuna çıkışta Kramer önce rakibin ayağına basıyor sarı olmalıydı. 67'de yüksek hava topunda Kostic, sol kol el ile rakip Prip'e yaptığı eylem net penaltı ve sarı kart ama bu majör kararda hakem de VAR da yine yoklar. Böyle hakemlik olmaz. Tacı, korneri, autu, orta alan faullerini, herkes verir. Hakemin varlığı, cesareti, kalitesi, markası, büyük kararlarda belli olur. Direnç Tonusluoğlu ve Sarper Barış Saka, tası tarağı toplayın gidin. Bırakın bu işi sizden hakem falan olmaz. Yazıklar olsun!