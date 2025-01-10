Kolay maç oldu

Her platformda futbolumuzun paydaşları marka değeri diyerek yeri göğü inletiyoruz. Ziraat Türkiye Kupası ülke futbolumuzun iki büyük organizasyonundan biri. Avrupa kupalarına katılmak için muhteşem ve kıymetli bir fırsat.

Ama gösterilen tutum hiç hoş değil.

Bu mu olmalı?

Armasında Türk Bayrağı bulunan ender kulüplerimizden biri olan Kasımpaşa'nın Türkiye'nin kupasına bakış açısı daha farklı olmalıydı.

Fenerbahçe bir gün önce katılma kararını açıklıyor, sahaya ideale yakın kadrosuyla, Kasımpaşa ise U-19 takımıyla sahaya çıkıyor! İnsan kendi ürününün itibarını saygınlığını bu derece zedeler mi?



Biz de durum böyle olunca üzülüyoruz. Karşısında genç takım oyuncularını gören Fenerbahçeli oyuncuların doğal olarak konsantrasyonları düşük, isteksiz, temposuz oyunlarıyla ilk yarıda buldukları 3 gol ile maçı kazandı.

Kasımpaşalı genç oyuncular için karşılarında rüya gibi bir rakip ile oynuyorlar onlar da oyunu hiç bozmadan olabildiğince iyi performansı sergilediler. Uzun bir aradan sonra Cengiz Ünder oyuna girince en son ne zaman oynamıştı diye hafızamızı sorguladık! Bu maçta Fenerbahçe'nin 7 kez ofsayta düşmesi ilginç ve üzerinde durulmalı.

Hakem Kadir Sağlam için çok kolay bir maç oldu. Kritik pozisyon yoktu.

Mert Müldür'e yaptığı faul ile rakibin umut vaat eden atağını önlediği için Sarp'a sarı kart gösterdin, kısa bir süre sonra Kostic arkada kalan Taylan'ın yüzüne yasaklanmış el temasına niye sarı göstermiyorsun? Kostic'in arkada gözü yok lakin o centilmen genç oyuncunun arkasında olduğunu biliyor! Burada kazara el yüze geliyor diyemeyiz. Böyle bir maçta bile 1 nolu yardımcı Anıl Usta'nın 67'de Cengiz'e kaldırdığı ofsayt bayrağı hepimizi güldürdü.