Standardı yoktu

Fenerbahçe rakip tanımaksızın plan, proje, futbol aklı, olmadan temposuz ve kötü oynuyor. Bırakın çift santraforu, beş santraforla oynasa nafile. Fenerbahçe, yabancı hakem istemek yerine futbola yabancı olanları göndermeli.

Mourinho'nun oynattığı futbol bu olamaz, kazanmasına rağmen taraftarın istediği Fenerbahçe, bu olamaz. Yeni ve genç FIFA hakemimiz Oğuzhan Çakır, atletik ve fizik yapısıyla dikkat çekiyor. Maçın başında Tadic'e kontrolsüz hareketi dolaysıyla Kilama'ya sarı kart göstermeliydi, göstermedi. 55'te Amrabat aynı hareketi Pedro'ya yapınca sarı kartı gösterdi. 37'de Fenerbahçe, 46'da Hatayspor penaltı bekledi devam kararları doğru. Pedro'nun kayarak Fred'e kontrolsüz hareketine hakem sarı gösterdi, kırmızı sınırında bir karttı. Osayi'nin kaleci Erce'ye yaptığı hareket faul, tamam ama sarı olmalıydı. Kart göstermedi! Diack'ın Fred'in ayağına kontrolsüz hareketi net sarı kart ama vermedi. Bu tedavi esnasında kümelenmiş oyuncular arasında Aboubakar'ın Fred'e kafa ile bir eylemi var bu pilot çekimde sarı yeterli görünüyor ama futbolda kafa bir nevi silah kullanmak gibi yaralayıcı darbedir kırmızı kart doğru olandır. Sokak kültüründeki kafa ile futbol kültüründeki kafa aynı ölçümlenemez. Bu görüntü yetersizliği ile de biz kafa kafaya didişme işe Fred'e o zaman niye sarı çıkmıyor tek taraflı ise ki öyle görünüyor o zaman Aboubakar'a kırmızı çıkmalıydı. Uzatmalarda Szymanski'ye yapılan net penaltı sağ dizi ile Oğuzhan rakibine kontrolsüz eylemde bulunuyor. Hakemin sahada vermesi gereken bir penaltı VAR'dan geldi hakemin puanı düştü.