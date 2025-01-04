Standardı yoktu

Rizespor, çok istekli ve önde baskı ile başladı. Orta alanı çok kolay geçtiler. Özellikle sol kanattan etkili hücumlar geliştirdiler.

Svensson sanki futbolu unutmuş çaresiz kaldı. Kaleci Mert kalesinde devleşti, sadece ilk 20 dakikada 4 net kurtarışı var. Rakibin pas hatasını yakalayan Muçi ilk yarı biterken beraberliği sağladı. Beşiktaş için ilk yarı olumsuz, şaşırtıcı bir o kadar da düşündürücü istatistikler vardı.

İmmobile sahada yoktu, Salih ise etkili değildi ki Serdar hocadan doğru zamanda üç değişiklik geldi. Fakat etki gelmedi, skor da değişmedi.

Ghezzal'ı Beşiktaş'ta bu kadar istekli görmemiştik. Beraberlik Beşiktaş için iyi sonuçtu... Hakem Ozan Ergün, sakin yapısı ve fiziği ile sahaya yakışıyor. Lakin deneyimsizliği belli oluyor. Oyunu oynatma isteği olumlu ancak faul ve kartlarda standardı yok. Maçın başında rakibin yüzüne yapılması yasaklanmış hareketi dolaysıyla İmmobile'ye çıkmayan sarı kart var.



Hadziahmetoviç'e gösterdiği kart hatalı çünkü pozisyonda faul yok.

Mithat'a çıkan sarı kart hakemin üstüne koştuğu içinse doğru, aksi halde bu kart da yanlış.

Rizespor'un iptal edilen golünde ilk çıkış anında Taha ofsayt, iptal doğru. Olawoyin'e yapılan faullere önlem alamadı. Oyuncu sakatlanarak oyundan çıktı. Aynı şekilde Gedson'a yapılan faullere önlem alamadı.

Ghezzal'ın hareketi net sarıydı, vermedi.

Sarı kartı olan Hadziahmetoviç'in Gedson'un umut vadeden atağını kestiği faulünde ikinci sarı çıkmadı.

Son dakikalarda Rizespor penaltı bekledi, Emirhan'ın kolu kapalı penaltı olmaz, devam kararı doğru.

Rizespor'un attığı golde çıplak gözle tespit edilemeyecek incelikte ofsayt, VAR'dan geldi gol iptal oldu.