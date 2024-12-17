Trabzonspor’a penaltı vermedi

Galatasaray iç saha baskılı ve tempolu oyunu ile başladı. Trabzonspor aynı oranda gerek pas gerek kontratak oyunu ile karşılık verince tempolu keyifli üç gollü ilk yarı izledik. Ozan Tufan iştahlı istekli oyununu kafa golleri ile süsledi. Tempolu ve açık oyun ikinci yarı devam etti. Her zaman İstanbul'da oynanan Galatasaray -Trabzonspor maçları keyifli olmuştur. Bu akşamda bol gollü çekişmeli bol aksiyonlu tempolu bir maç seyrettik. Kadir Sağlam 38 yaşında FİFA hakemimiz. Süper Lig'de sarı kart ortalaması 6.5, TFF 1. Lig'de 4.5. Bu sezon yönettiği berabere biten iki karşılaşma Hatayspor - Trabzonspor 10 sarı kart yine Hatayspor - Beşiktaş 12 sarı kartla sezonun rekorlarını kırdı. Maçın hemen başında Serdar'ı Mertens'in ayağına bastığı için faul verdi sözle uyardı. 16. dakikada yine faul yapınca bu kez faullü oyundan dolayı sarı gösterdi. Abdülkerim benzer faullü oyunu tekrarlamasına Banza'ya yaptığı faulle umut vaat eden atağı önlemesine rağmen ilk yarıyı sarı kart görmeden tamamlaması adil oyun yorum ve uygulama adına kabul görmedi.



Yunus'a yaptığı faul sınırları zorlayan bir faul dolayısıyla Ozan'a gösterdiği sarı kart sınırda. Ancak Yunus'un dirsek - kol ile Cham'a yaptığı eyleme de sınırda lakin sarı kart göstermemesi büyük hata. Galatasaray'ın attığı ikinci gol öncesinde orta alanda Banza - Sara top mücadelesinde verdiği faul, faul değil. Ancak golü bu faulle bağlantılı hale sokamayız. Trabzonspor'un 3. golü öncesinde topun çizgi ile temasını ancak VAR tespit edebilir. VAR çıkmadı deyince gol geçerli oldu. 60. dakikada Galatasaray penaltı bekledi. Malheiro - Mertens pozisyonunda hakem önce aut verdi sonra doğru VAR müdahalesi penaltı geldi. Mertens topla Malheiro arasına kendini sokuyor arkada kalan Malheiro dikkatli olacak. Faul yapmayacak.87. dakikada Muslera topla çıkmakta geç kalınca Banza topa kafa vuruyor. Muslera, Banza'ya hakem penaltı vermeliydi. Belki bu temas basit diyecek olanlar çıkacak ama topla oynayan Banza geç kalıp rakibe elleri temas eden Muslera, Malheiro- Mertens teması ile verilen penaltıdan ne farkı var? Son dakikalarda Mendy'e çıkan sarı kart doğru. Kademede Trabzonsporlu oyuncu var. Bariz gol şansı olmaz.