Hakem kötüydü

Fenerbahçe önde baskı ile başladı. Tüm atakları ve beraberlik golü dahil sol kanattan geldi. Çağlar sanki futbolu unutmuşcasına ciddi savunma hataları yaptı. Eyüpspor klasik oyun anlayışını sahaya yansıtınca denge geldi.

Hakem Emre Kargın 34 yaşında.

Geçen sezon devre arası Süper Lig'e yükseldi. Bu sezon 8, toplamda 15. lig maçı. İlk defa büyük takım karşılaşmasına çıktı.

23'te Fenerbahçe penaltı bekledi.

Robin Yalçın'ın eli-kolu kapalı, penaltı olmaz. Devam kararı doğru.

37'de Szymanski-Claron mücadeledesinde Claro yere düşerken kazara ayağa basıyor. Kart olmaz.

Doğru karar.

Fenerbahçe golü öncesi yaşanan İrfan Can -Caner pozisyonunda elin yüze yasaklanmış eylemi nedeniyle İrfan sarı görmeliydi. Ama hakem tespit edemedi. Kaleciye giden top yeni bir atak aksiyonudur, devamı gol oldu. Pozisyona itiraz eden Arda Turan kırmızı gördü. Robin Yalçın sarı gördü.

Devre arası soyunma odasına gidişte didişmeler oldu hakem uzak kaldı.

Çıkması gereken kartlar cepte kaldı.

Hakemin mobinglere karşı önlem alamayışı, her pozisyonu etrafını saran oyunculara anlatması açık oturum gibiydi. Kabul edilemez.

Caner in tepkilerine duyarsız kaldı.

Görmemezlikten geldi.

Çağdaş hakemlikte bu yok. Melih'in Fred'e arkadan kontrolsüz hareketi net sarı ama hakem faul dahi vermedi.

Caner-Osayi pozisyonunda Fenerbahçe penaltı bekledi. Temas var, hakem devam dedi. Verse hayır diyemeyeceğimiz bir pozisyon.

Eyüp'ün faul gerekçesi ile iptal edilen golü öncesi 2 nolu yardımcının kaldırdığı faul bayrağı hatalı.

Faul değildi. 65'te ceza alanı içinde Eyüpsporlu oyuncunun kolu açık eli ile temas ettiği pozisyon açık penaltı. Hakem vermedi, VAR uyudu, penaltı badem oldu. Hakemin verdiği vermediği kartlarda standardı yok.

'Ben farklı hakemim' gösterisi için de hatalar yaptı. Hakemi beğenmedim.