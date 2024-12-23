Standardı yoktu

Mehmet Türkmen ilk defa bir büyük takımın deplasman maçına çıktı. Verdiği, vermediği faulleri kartları görünce de kalibresi defoları ortaya çıktı. Hakemlikte atletik yapı ve koşu önemlidir ama durmayı, yer almayı, pozisyonları doğru açıdan izlemeyi bilmek lazım. İbiği kesik horoz gibi koşmak hakemlik değildir.

Doğru yönetim, doğru ve adil karar verilmeli, adalet dağıtılmalıdır. Maçın hemen başında Galatasaray lehine verdiği penaltı skandal.

Attamah'ın kolları doğal, adım ve beden senkronu halinde. Kol genişlemiyor, el topa gitmiyor...

Sadece top ele beklenmedik kısa mesafeden oyuncunun önünden geçerken temas ediyor.

Her şey doğal verilen penaltı doğallığa aykırı. Hakemin yorumu rezalet böyle penaltı olmaz. Hatalar karşısında kök analizi yapıyoruz diye süslü laflarla kamuoyunu oyalayan MHK Başkanı, dün gece Beşiktaş maçında elle oynamaya verilmeyen mi esas penaltı yoksa bu verilen uydurma penaltı mı?



Kök analizi, hücre nakli mi bilmem ama bildiğim şu ki; TFF Başkanı eğer bu ehliyetsiz MHK'nın kökünü kazımazsa futbolun da sizin de bizim de canımız daha çok yanacak.

Mertens'e önce Karimi sonra Carole, 2 dakika içinde değişerek iki kontrolsüz faul yaptılar. Her iki faul net sarı kart olmalıydı ama hakem bırakın sarı kartları Carole'ün yaptığına faul bile vermedi.

Kaleci Onurcan'a, 23'te Osimhen net faul yaptı ama hakem faul vermedi. Fakat 60'ta Muslera- Bourabia çarpışmasında şak sarı kart! Mourinho'nun "iyi hakem" demesiyle iyi hakem olunmuyor.

Sahada eşit adil kararlar vererek iyi hakem olunur. Maçın 1 numaralı yardımcı hakemi Emin Tuğrul çok berbattı. Kayserispor'un attığı golde Muslera'ya faul yok.

Oyuncuların sahada istediği yerde durmak özgürlüğü vardır. Yeter ki rakibe müdahale ve eylem yapmasın.

Yeni yüz diye daha önce hatalarına rağmen destek verdiğimiz Mehmet Türkmen'in ilk yarıda gerçeğini gördük.

İkinci yarıda ise gollerle fark büyüdü, oyun rahatladı, hakeme iş düşmedi. 12 faul, 1 sarı kartla maçı tamamladı.