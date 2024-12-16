Penaltıyı atladı

Fenerbahçe derbide Beşiktaş'a Avrupa'da Bilbao ya kaybedince bu maç çok fazla önem kazandı. Son maçta Başkan ve yönetimin istifası istendi. Beraberlik dahi Mourinho'yu bozacak bir maç. İlk yarı istatistiklerine baktığımızda Başakşehir'in gol beklentisi sıfır. Fenerbahçe de ise Kostic'in ortaları Oğuz'un direkten dönen topu, Dzeko'nun bir şutu ve golü dışında şuursuz ön alan baskısı var o kadar.

İkinci yarı Mourinho dan oyuncu değişiklikleri geldi ama beraberlik golü on kişi kalan Başakşehir'in formda santrforu Piatek den geldi. En-Nesyri nin golleri Fenerbahçe yi de Mourinho yu da kurtardı. Savunma merkezinde uyumsuzluk devam ediyor. Oyuncu sakatlıkları düşündürücü. Oyuncu değişiklik stratejisi ise sorgulanmalı... MHK'nın kadro mühendisliği projesi kapsamında Ozan Ergün sezon başı Üst Klasman hakem havuzuna girdi. 2 sezon önce çıktığı TFF 1. Lig'de 24, bu sezon başından itibaren de Süper Lig'de 5 maç yöneterek düne geldi. 32 yaşındaki genç hakem temaslı oyuna izin verince ilk yarının sonuna doğru oyun kızıştı, kartlar çıktı.

İlk dakikalarda Başakşehir in attığı golde ilk pas anında Davidson ofsayt olduğu için gol iptali doğru. Dzeko- Ba didişmesinde proaktif hakemlik yapabilirdi. Tecrübesizlik. Önce sarı verdi, sonra doğru VAR müdahalesi geldi. Dzeko'ya kafa atan Ba'ya çıkan kırmızı kart doğru. İlk yarı uzatma dakikalarında Szymanski'ye Opuku'nun kontrolsüz girişi penaltı olmalıydı. Kalecinin gelişi pozisyonun içinde olması Opoku'nun eylemini boğuntuya getirmez.

İlk yarıda zaman geçirdiği için sözlü ikazda bulunduğu kaleci Deniz'e 66'da gösterdiği sarı kart yerindeydi. 70'te Fenerbahçe penaltı bekledi. Tadic ile Lima pozisyonunda rakibine kol teması var, eylem yok. Devam kararı doğru. Başakşehir Piatek- Kostic-Çağlar temasında penaltı bekledi. Öyle penaltı olmaz. Tecrübe kazandıkça daha iyi olacak. İlk büyük takım maçında beğendim.