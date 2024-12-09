Gaddarlık

Kolay iş değil. Galatasaray mücadeleyi bırakmayarak zor deplasmandan galibiyetle döndü. Hakem Turgut Doman'ın ilk dakikada Rodrigues'e gösterdiği sarı kart doğru. Metehan'a bariz gol şansından VAR müdahalesi ile gelen ihraçta yayında verilen görüntüler rezalet. Manaj havadan gelen topu önüne indirirken kol teması var mı yok mu onu göremiyoruz. OFR'ye giden hakeme sunulan görüntüler hızlı çekim, ne olduğu net görünmüyor. Tereddütlerimiz ve rahatsızlıklarımız var. Emin olduğumuz konu; Metehan topu net olarak ceza alanın hemen dışında elle kesiyor. Kesmese top Manaj'ın kontrolünde ve kale karşısında bariz gol şansı var. Torreira'yı ve Mertens'i Sivas'lı oyuncular değişerek faullerle resmen dövdüler, hakem çözemedi önlem alamadı. İlk yarı uzatma dakikalarında kalecinin Osimhen'e yaptığı net penaltı. Hakemin VAR'a yaslanmadan penaltıyı sahada vermesi artısıydı. Sarısı olan Koita ikinci sarıdan ihraç olmalıydı.



78'de Sallai'yi Balde'nin önce itmesi sonra sol el ile yanağına tokat atması nedeniyle kırmızı kart olmalıydı lakin hakem her ikisine de sarı göstererek idare etti, balans ayarı yaptı, olmadı. VAR uyudu. Dördüncü hakemin önünde ama dördüncü hakem de uyudu. Arada eylem farkı var. Buna biz şimdi hakemlik mi diyeceğiz? Bunun adı olsa olsa rezalet olur... Sivasspor'un attığı golde Bekir açık ofsayt, iptal doğru. Agresif ve tepkili olan Manaj nihayet son dakika sarı gördü ama sonrasında daha ağır bir hareket yaptı. VAR müdahalesi geldi, OFR'de izleyen hakem Turgut Doman; acımasız gaddarlık içeren Manaj'ı bu hareketinden dolayı ihraç etmesi gerekirken skandal bir kararla oyunda tuttu! Rezalet...