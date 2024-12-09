  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
GÜNÜN YAZARLARI | ON NUMARA YAZARLAR | TÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Mustafa Çulcu Gaddarlık
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

09 Aralık 2024 | Pazartesi

Gaddarlık

Kolay iş değil. Galatasaray mücadeleyi bırakmayarak zor deplasmandan galibiyetle döndü. Hakem Turgut Doman'ın ilk dakikada Rodrigues'e gösterdiği sarı kart doğru. Metehan'a bariz gol şansından VAR müdahalesi ile gelen ihraçta yayında verilen görüntüler rezalet. Manaj havadan gelen topu önüne indirirken kol teması var mı yok mu onu göremiyoruz. OFR'ye giden hakeme sunulan görüntüler hızlı çekim, ne olduğu net görünmüyor. Tereddütlerimiz ve rahatsızlıklarımız var. Emin olduğumuz konu; Metehan topu net olarak ceza alanın hemen dışında elle kesiyor. Kesmese top Manaj'ın kontrolünde ve kale karşısında bariz gol şansı var. Torreira'yı ve Mertens'i Sivas'lı oyuncular değişerek faullerle resmen dövdüler, hakem çözemedi önlem alamadı. İlk yarı uzatma dakikalarında kalecinin Osimhen'e yaptığı net penaltı. Hakemin VAR'a yaslanmadan penaltıyı sahada vermesi artısıydı. Sarısı olan Koita ikinci sarıdan ihraç olmalıydı.


78'de Sallai'yi Balde'nin önce itmesi sonra sol el ile yanağına tokat atması nedeniyle kırmızı kart olmalıydı lakin hakem her ikisine de sarı göstererek idare etti, balans ayarı yaptı, olmadı. VAR uyudu. Dördüncü hakemin önünde ama dördüncü hakem de uyudu. Arada eylem farkı var. Buna biz şimdi hakemlik mi diyeceğiz? Bunun adı olsa olsa rezalet olur... Sivasspor'un attığı golde Bekir açık ofsayt, iptal doğru. Agresif ve tepkili olan Manaj nihayet son dakika sarı gördü ama sonrasında daha ağır bir hareket yaptı. VAR müdahalesi geldi, OFR'de izleyen hakem Turgut Doman; acımasız gaddarlık içeren Manaj'ı bu hareketinden dolayı ihraç etmesi gerekirken skandal bir kararla oyunda tuttu! Rezalet...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
Turgut Doman, Sivasspor, Galatasaray

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
Mustafa Çulcu'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hakemi Mehmet Türkmen'e: Yolun açık olsun! Penaltılar doğru! Doğrular yanlışlar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor