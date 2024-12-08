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Anasayfa Yazarlar Mustafa Çulcu Mustafa Çulcu'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hakemi Mehmet Türkmen'e: Yolun açık olsun
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

08 Aralık 2024 | Pazar

Mustafa Çulcu'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hakemi Mehmet Türkmen'e: Yolun açık olsun

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Siyah beyazlılar zorlu derbiden 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından profesyonel hakemlik geçmişi olan ve aynı zamanda MHK'nın eski başkanı olan Mustafa Çulcu, kendi kaleminden maçı yorumladı. Çulcu'nun derbiyi yöneten hakem Mehmet Türkmen hakkındaki yorumları dikkat çekti. İşte o yazı...

"YOLUN AÇIK OLSUN"

Beşiktaş yaslanarak bekleyen rakibini çok adamla hücumda yakaladığında kontratakla gol arayan, Fenerbahçe ise sürekli hücum organizasyonları geliştirme çabası içinde golü arayan, kovalayan taraftı. Skoru tutmak için Semih ve Ndour'un oyuna alınması Beşiktaş için doğru hamleydi ve böylesine sıkıntılı süreçte kazanılan üç puanın yanında morallerin yükselmesi de çok önemliydi. Beşiktaş'ın özgüven eşiği yükseldi. Derbi maçı yönetmek hakemlerin hayallerini süsler. Mehmet Türkmen'in hakemlik kariyerinde rüştünü ispat edeceği bir derbiydi ve öyle de oldu. Maçın hemen başında Dzeko'nun kaleye plasesinde topun tamamı çizgiyi geçmeden Emirhan çıkardı. Fred hızla atağa kalkarken, Tayyip faul ile durdurdu sarı görmeliydi. Ancak karta geç girme planı yaptığı belli ki göstermedi.

İlk yarıda yaşanan ikili mücadelelerde temaslı futbola izin verdi. Oyuna tempo ve hız kattı. Krizleri kişiliği ile çözdü. 20. dakikadaki krizde Mourinho ile Serdar Topraktepe'nin kenarda centilmenlik içinde el sıkışması, hakemin işini kolaylaştırdı. 32. dakikada Fernandes'e çıkan sarı karta katılmıyorum gereksiz bir karttı. Ceza alanı içinde kritik pozisyon olmaması, oyuncuların centilmen oluşu hakemin işini kolaylaştırdı. Sarısı olan Fernandes'e düdükten sonra topa vurduğu için çıkan ikinci sarı karttan kırmızı kart doğruydu. Beşiktaş'ın uzatmalarda attığı golde ofsayt ve gol iptali doğru. Yolun açık olsun Mehmet Türkmen kutlarım seni. Bu çizgini hiç bozma.

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Etiketler :
Mehmet Türkmen, Serdar Topraktepe, Fenerbahçe, Beşiktaş

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