Doğrular yanlışlar

Fenerbahçe oyuna ön bölgede baskılı başladı. Final paslarında ve final vuruşlarında biraz dikkatli olsalar daha ilk yarıda farka giderdi. Gaziantep ısrarla geriden pas oyun ile çıkmaya çalışırken zorlanıyor. Üçüncü bölgede Fenerbahçe defansını tehdit eden zorlayan ataklarda beraberlik golünü buldular. Mourinho'dan ikinci yarı Amrabat ve Maximin hamlesi geldi. Orta saha üstünlüğü Fenerbahçe ye geçti. Dzeko hamlesi daha erken olmalıydı. Atak zenginliği galibiyeti getirdi. Hakem Alper Akarsu geçen haftanın başarılı ismiydi. Maçın hemen başında Lungoyi- Osayi pozisyonunda Osayi'nin sol kolu yukarıda genişlemiş durumda topa hamle yapıyor topun kol ile teması var lakin pozisyon kale çizgisinin içinde ise penaltı dışında ise penaltı yok. Yayında bunu net göremiyoruz. 23'te Arda'ya yapmış olduğu kontrolsüz hareket dolayıyla İrfan Can sarı görmeliydi. Hakem vermedi. 29'da Fenerbahçe ceza alanı ön direkte Sorescu, İsmail el temasını hissettiği anda kendini penaltı beklentisi ile attı. El teması eyleme dönüşmedi penaltı olmaz. Bu pozisyonun devamında Becao'nun kendi ceza alanı içinde rakibine bir çelmesi var. Burada Gaziantep lehine penaltı ve topsuz alanda yapıldığı için Becao'ya sarı verilmeliydi. Hakem vermedi, VAR'da uyudu herhalde, devreye girmedi! İlk yarı uzatmalarda Oğuz'un ortasında Arda'nın koluna gelen top destek ve kapalı kol penaltı olmaz. Devam kararı doğru. Hakemin oyunu oynatma isteği yüksek. Bu istek bazı pozisyonlarda tepkiyi getirdi. Bu tepkiler saha kenarına da yansıdı. Doğru çıkan kartların yanında çıkmayan kartlar oldu. Son dakikalarda Fenerbahçe lehine verdiği penaltı yanlıştı, VAR müdahalesi ile doğruyu buldular.

Beşiktaş, merkez savunmada sakatlıklardan dolayı Tayyip ve Emirhan ile başladı. Öde Salih Uçan ilk on birde. Hatay daha etkili oyunda biraz becerili olsa maçı kazanabilirdi. Son haftaların formda ismi hakem Kadir Sağlam temaslı oyuna izin verince seyir zevki yüksek, 8 faul, 2 sarı kartla geçen bir ilk yarı oldu. Ancak ikinci yarı 54-64 arasında 7 sarı kart çıkması deneyimli hakem için kabul görmedi. Bu kadar kolay kart çıkmamalı. 76'da İmmobile penaltı bekledi, devam kararı doğru... Beşiktaş'ın attığı iptal edilen golde karar doğru. Böyle bir maçta 26 faul, 11 sarı kart... Kadir Sağlam bunu gözden geçirmeli.