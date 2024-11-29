Kabul edilemez

Galatasaray teknik direktörünün tanıtım görüntüsü ekrana gelmeden Az Alkmaar'ın golü geldi. Mertens'in Osimhen'e asisti ise beraberliği getirdi. Romenlerin büyük umut bağladığı 35 yaşındaki hakem Horatiu Mircea Fesnic futbolu oynatma çabası yüksek ve koşan bir hakem. Maçın başında Mertens penaltı beklentisi içinde kendini attı, sarı kart görmeyerek ucuz yırttı. 2 dakika sonra benzer pozisyonda rakip Van Bommel sarı gördü. Yardımcı hakemin tespiti ile 12'de Abdülkerim'in yüzüne yasaklanmış eylemi yapan Lahdo'ya faul verildi ancak sarı çıkmadı. 61'de Mertens'e kontrolsüz giren Penetra'ya sarı kart göstermemesi futbolun içinden gelen bir hakem için kabul edilemez hataydı. Gösterdiği diğer sarı kartlar yerinde ve doğruydu. Uzatmalarda Smit'in ikinci sarıdan kırmızısı doğruydu.

Hafta içi çalkantılı süreç yaşayan Beşiktaş için Maccabi maçı hayata dönüş maçıydı. UEFA'nın Rus takımlarına koyduğu ambargoyu İsrail takımlarına uygulamaması kabul edilemez. Ülkemizde seyircimiz ile oynanması gereken maçın Macaristan'da oynatılması akıl alır gibi değil. Yazıklar olsun UEFA nın anlayışına. Utanmasalar maçı İsrail'de oynatacaklar... Beşiktaş'ın bu mağlubiyeti UEFA'nın çifte standardının Maccabi'ye hediyesidir. 37 yaşındaki İtalyan hakem Simeone Sozza, 2023'ten bu yana FIFA hakemi. Geçen yıl ülkemizde VAR görevi de yapmıştı. 60'ta Beşiktaş'ın iptal edilen golünde ofsayt kararı doğru. 70'te Beşiktaş'ın kazandığı penaltıda kol yukarıda ve açık karar doğru. Beşiktaş'ın yediği 3. golde Emirhan'a faul beklentisinde devam kararı sahada hakem yorumu.