Tebrikler Akarsu

Göztepe maça giremeden iki gol ile şok yaşadı. Lakin çabuk toparlandı şoku atlattı. Pozisyonlar ve goller buldu. Beşiktaş, hücumda çoğalamıyor. Semih topu önde tutuyor arkadaşlarını bekliyor ama geç geliyorlar. Savunmada çok hata yapıyorlar. İlk golde Göztepeli 3 oyuncu dönen topa kafa vurdu, bir Beşiktaşlı vuramadı. İkinci golde yüksek hava topunda 4 kişi arasından savunmacı Taha geriden geldi kafa vurdu. Emirhan'ın açıklarını kapatacağım diye Masuaku hücuma katkı veremedi, zaman zaman çift sol bek oynadılar. Rafa Silva zaman zaman hücumda yalnız kaldı. Göztepe oyundan hiç düşmedi. Oyuna rakibe ve hakeme saygılarına hayranlık duydum... Sadece futbol oynadılar ve galibiyeti hak ettiler. Beşiktaş'ta Emirhan çıktı İmmobile girdi, Semih kanata geldi, önde üretkenlik arttı daha net pozisyonlar buldu. Ancak hücum organizasyonlarında savunmada az adamla yakalanınca Göztepe galibiyeti getiren golleri buldu. Hakem Alper Akarsu, 29 yaşında ilk defa böyle bir büyük takım maçına çıktı. Fizik olarak sahaya çok yakışıyor. İyi koştu. Sakin, soğukkanlı ve özgüvenliydi. 3. dakikada Beşiktaş ceza alanı içinde hava topunda Svensson'un İsmail'e yaptığı faul penaltı. Ancak hakem pozisyonu çözemedi, veremedi oynattı, devamında Beşiktaş ilk golü buldu. Bu penaltıda ve devamında yaşanan pozisyonda VAR devreye giremez. Sahada hakemin değerlendirmesi gereken bir pozisyon. Paulista'ya yaptığı kontrolsüz hareketinde Juan'a çıkmayan bir sarı kart var. 39'da Solet ile Al-Musrati pozisyonunda topla oynayan Beşiktaşlı oyuncu, penaltı olmaz korner doğru. 2 nolu yardımcının erken ve hatalı ofsayt bayrakları oldu. Hakem ona da yardımcı oldu. Göztepe'nin ikinci golünde ofsayt yok. Ofsayt görünen oyuncu ayak uzatmış olsa da topa teması ve rakibe müdahalesi yok. Bu akşamki performansı ile ülke hakemliği harika bir yeni bir isim kazandı. Skor şansı penaltı hatasını unutturdu. Tebrikler Alper Akarsu...