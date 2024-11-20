Kırmızı olmalıydı

Böyle zemin ve hava koşullarında futbol aklı ve fizik gücü öne çıkıyor. Maalesef bu şartlara uygun 11 ile sahaya çıkmadık. Bu berbat zeminde hücum hattımız top ile birkaç kez temas etmeden vermeyen oyunculardan kurulu. Kapanan rakip savunmanın arkasına atılan toplarla hücum organizasyonları yapmak yerine kalabalık oyuncu grubu ile cümbür cemaat önde baskı yaparak oynamaya çalıştık. Defans güvenliğini kaybettik .İstekli disiplinli fizik gücüyle ve haddini bilerek kontratak oynayan Karadağ'a geride çok boş alan bırakınca gollerde en iyi oyuncuları Krstovic'i durduramadık hat-trick yaptı. İkinci yarıda yapılan oyuncu değişiklikleri de berbat oyunumuza çare olamadı. Hangi taktikle hangi oyun anlayışı ile oynadığımız belli değil. Motivasyon sıfır sinirler gergin kötü bir performansın ve mağlubiyet kaçınılmaz oldu.



İsviçre'nin 38 yaşında 2 numaralı hakemi Urs Schnyder pozisyonlara çok yakın ve disiplinliydi. Oyunun kontrolünü elinde tuttu. Kötü ve ağır zemine rağmen oynatma isteği yüksekti. Ağır zeminde yorulan, gollerden sonra ve özellikle de son dakikalarda daha da gerilen oyuncular arasında çıkan tartışmaları ve kulübede Montella'yı sarı kartlarla disipline etmeye çalıştı. Karadağ'ın 19'da attığı iptal edilen gol açık ofsayttı. Kontrol gereksiz uzadı. Hakemin en belirgin hatası 61 de Arda topla ilerlerken umut vadeden atağını önceden sarı kart olan Sipcic faulle kesti ikinci sarıdan kırmızı olmalıydı ama sadece faul verdi. Pozisyon üzerine Kerem ile Krstoviç tartışınca her ikisi de sarı gördü. Maç hakem Schnyder açısından kötü olan kart enflasyonu ile 12 sarı kart ve 20 faul ile tamamlandı.