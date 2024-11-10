Varesanovic atılmalıydı

Geçen hafta yaşananlardan sonra istikrarsız MHK bu kez gençleri kulübeye, olgunları sahaya sürmüş. Zorbay Küçük sahada, Yaşar Kemal Uğurlu VAR'da hayırlı olsun. 18'de kaleci Uğurcan'ın kayarak gelip Akintola'ya ayakları ile yaptığı, hakemlere anlatılan gecikmiş müdahaleye girer sahada penaltı olmalıydı. Zorbay devam dedi. 43'te Olawoyin'in Okay'a kontrolsüz girişi net sarı kart olmalı ama vermedi. Faule sözlü itirazda bulunan Varesanovic sarı gördü. İlk yarı +2 verildi uzatma dakikaları oynanırken 45'43"te Rizespor gol attı. Golü atan Varesanovic aşırı gol sevinci ile tribünlere tırmandı sarısı vardı ikinci sarıdan ihraç olmalıydı. Hakem gereğini yapmadı.

Gol 6 dakika VAR'da incelendi. Çok ince santimlerle ofsayt gerekçesi ile yarı otomatik veya manuel sistem (!) VAR'dan iptal edildi... 52'22"de maç tekrar başladı. Oyunda kalan oynanması gereken süre 1'17" olması ve ilk yarı 53'39"da bitmesi gerekirken, hakem oyunu gereksiz uzattı 54'17"de Rizespor un beraberlik golü geldi. Devre nihayet 55'13"te bitti. Sanırım tuz koktu... 46'da Rizespor penaltı bekledi; Mendy'nin ayağından seken top kapalı, doğal konumdaki eline geliyor devam kararı doğru. 59'da Rizespor'un Akintola ile attığı gol açık ofsayt, iptal doğru karar. Gösterilen sarı kartlar doğruydu.