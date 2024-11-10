  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
GÜNÜN YAZARLARI | ON NUMARA YAZARLAR | TÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Mustafa Çulcu Varesanovic atılmalıydı
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

10 Kasım 2024 | Pazar

Varesanovic atılmalıydı

Geçen hafta yaşananlardan sonra istikrarsız MHK bu kez gençleri kulübeye, olgunları sahaya sürmüş. Zorbay Küçük sahada, Yaşar Kemal Uğurlu VAR'da hayırlı olsun. 18'de kaleci Uğurcan'ın kayarak gelip Akintola'ya ayakları ile yaptığı, hakemlere anlatılan gecikmiş müdahaleye girer sahada penaltı olmalıydı. Zorbay devam dedi. 43'te Olawoyin'in Okay'a kontrolsüz girişi net sarı kart olmalı ama vermedi. Faule sözlü itirazda bulunan Varesanovic sarı gördü. İlk yarı +2 verildi uzatma dakikaları oynanırken 45'43"te Rizespor gol attı. Golü atan Varesanovic aşırı gol sevinci ile tribünlere tırmandı sarısı vardı ikinci sarıdan ihraç olmalıydı. Hakem gereğini yapmadı.

Gol 6 dakika VAR'da incelendi. Çok ince santimlerle ofsayt gerekçesi ile yarı otomatik veya manuel sistem (!) VAR'dan iptal edildi... 52'22"de maç tekrar başladı. Oyunda kalan oynanması gereken süre 1'17" olması ve ilk yarı 53'39"da bitmesi gerekirken, hakem oyunu gereksiz uzattı 54'17"de Rizespor un beraberlik golü geldi. Devre nihayet 55'13"te bitti. Sanırım tuz koktu... 46'da Rizespor penaltı bekledi; Mendy'nin ayağından seken top kapalı, doğal konumdaki eline geliyor devam kararı doğru. 59'da Rizespor'un Akintola ile attığı gol açık ofsayt, iptal doğru karar. Gösterilen sarı kartlar doğruydu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
Varesanovic

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
Avrupa’da bir başka! Üç puandan fazlasıydı! Kına yaksınlar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor