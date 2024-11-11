İki maç iki farklı hakem

Halil Umut Meler verdiği kararlar ile diğer hakemlere örnek olmalı ama olamadı... Galatasaray golü öncesi verdiği faul ve vermediği faullere bakınca, kabul görmedi çünkü çok basit bir temastı. Mouandilmadji'nin Sanchez'in yüzüne yaptığı hareket sarı olmalıydı, vermedi. İlk yarı biterken Galatasaray atağını avantaja bıraktı ama Osimhen'e arkadan diz ile yapılan kontrolsüz hareket için Satka'ya sarı göstermeliydi ama yine göstermedi.

21'de Torreira'nın ceza alanı içinde topa hamlede geç kalarak Ntcham'a yaptığı faul penaltı. Ancak pozisyona yakın ve doğru açıda olan hakem vermedi. Hareketin şiddeti konusunda VAR tereddütte kalınca devreye giremediğini düşünüyorum. Girse kabul görürdü. Hakemin aklı bu pozisyonda kalınca ikinci yarının hemen başında Dimata ile Davinson'un temaslı mücadelesinde penaltı yarattı. Meler kalibresine hiç yakışmadı. Buna VAR karışamaz. 88'de Nelsson ceza alanı içinde önündeki Soner'i iki elle itince VAR müdahalesi ile Samsunspor'un ikinci penaltısı geldi. Bu seviye bir hakem itirazlardan dolayı bu kadar sarı kart gösterdi ise yönetimini sorgulamalı! 90+5'te Nelsson'un lehine verdiği faulü hakemin tekrar izlemesini tavsiye ediyorum (!) İyi şeyler yazalım destekleyelim diye uğraşıyoruz ama...

Hakem maçın başında doğru zamanda doğru karar ve kartlarla oyunu disiplin altına aldı. Fenerbahçe'nin 24'te attığı golde havadan düşen top Djiku'nun doğal konumdaki eline temas etti, devamında iki aksiyon sonra gol oldu. Topun ele teması sonrası Djiku golü atsa gol iptal olurdu, lakin öyle olmadı. Atak başlangıç fazında bilerek elle oynama da yok. VAR daveti yanlıştı. Kadir Sağlam izledi, kararının arkasında durdu golü verdi doğru karar. VAR müdahalesi çok zayıf ihtimal olmakla birlikte umarım kafalarda soru işareti bırakmamak adına "Sonucu önceden bilinen OFR" olarak hakeme izlettirilmiştir. 50'de FB lehine VAR'dan gelen penaltıda VAR müdahalesi doğruydu. Sivasspor kalecisi yaptığı hamle ile En-Nesyri yi düşürüyor. Bu akşam başarılı maç yöneten Kadir Sağlam, bu penaltı ve sarı kartı sahada kendisi tespit edip verebilmeliydi. Diğer kararları ve kartları doğruydu. Oyuna tempo kattı. Bravo Kadir Sağlam...