Ders çıkarmalıyız

Yunus'un 87'de Williams ile mücadelesinden kazanılan penaltıyı Kerem kaçırınca beraberlik kaçınılmaz sonuç oldu. A Ligi'ne yükselişimiz son maça kaldı. İspanyolların tecrübeli 42 yaşındaki iki hakeminden Juan Martinez Munuera sahada, VAR'da daha başarılı olan Alejandro Jose Hernandez Hernandez VAR'daydı. Munuera'nın aşırı oynatma isteği güzel oyuna tempo kazandırdı ancak bazı faul hatalarına da neden oldu. İlk dakikalarda Johnson'un Barış'a yaptığı kontrolsüz harekete gösterdiği sarı kart doğru. Ancak Roberts'in Barış'a önce 21'de topsuz alanda, sonra 24'te de umut vaat eden atağında yaptığı faulleri kartsız geçmesi çağdaş hakemliğe yakışmadı. Galler ceza alanı içinde 37'de top için kıyasıya mücadelede Davies'in dağınık adım frekansı ile arkadan Kerem'in ayağına basması net penaltı olmalıydı, sahada tespit edemedi veremedi. Galler'in iptal edilen golünde ofsayt doğru ancak 2 nolu kadın yardımcının erken kaldırdığı bayrak protokole aykırıydı, Munuera düzeltti. Her elle oynama sarı değildir ama Thomas'ın topu bloklamasına sarı göstermeyişine Gallerli oyuncular bile şaşırdı, sarı çıkmalıydı. 87'de Williams'ın Yunus ile mücadelesinde verdiği penaltı sahada hakem kararıdır. Katılmayanlar olacaktır. Verilen ve verilmeyen bu iki penaltı pozisyonu ligimizde olsa günlerce tartışılır. Ama UEFA nın yüksek eşik VAR çıtası asla karışmıyor. Bu maçtaki VAR uygulamalarından ülke olarak ders çıkarmalıyız.