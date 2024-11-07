Üç puandan fazlasıydı

Beşiktaş önde Semih'le başladı. Malmö, bir tarafta 10 kişilik Beşiktaş, diğer tarafta tek kişilik Semih'e karşı olmak üzere sanki iki takımla maç yapar gibiydi. Ne kadar yetenekli olursanız olun bu oyun ferdi spor değil. Takım oyunu olduğu unutulmamalı. İlk yarı istatistiklerine baktığımızda Beşiktaş sadece topla oynamada üstün. Yani pas, pas, pas. Şut yok, gol yok ve sonuç yok. Duvarı işaretlemişsin vida, dübel elinde ama matkap yok, delemiyorsun. Duvarı delmek için Rafa Silva odaklı futbol aklı ile oynamak ilk yarıda yeterli olmadı. İkinci yarıda başka bir Rafa Silva vardı. Müthiş oynadı, pozisyonlar oluşturdu. Bronckhorst'un 73'te Rashica ve Musrati hamlesinden 3 dakika sonra Muci ile moralleri yükselten gol geldi. Gol sonrası Beşiktaş daha öz güvenli, inançlı ve üretkendi. Bu dakikadan sonra Semih sahada ipini koparmış özgürlüğünü kazanmış gibi saldırgan arayan golü isteyen biri oluverdi. Bir başka oynamaya başladı verimli futbolunu golle süsledi.

Malmö kontratakla çabuk çoğalan aynı şekilde geriye gelebilen bir takım. Önde basıyorlar, iyi pres yapıyorlar. Tehlikeli pozisyonlar ürettiler. Oyunu hiç bırakmadılar. Kaleci Mert 27 ve 72'de gösterdiği reflekslerle çok önemli kurtarışlar yaptı. Bu galibiyet bu dönemde Beşiktaş için üç puandan fazlasıydı, harika bir galibiyet geldi. Kutlarım. Alman hakem Jablonski 34 yaşında 2022 yılından bu yana FIFA hakemi sahada çok rahat ve disiplinli bir hakem. Basit temasları oynattı. Maça tempo kattı. Öyle ki suratına sert top gelen Rösler sakatlandı yerde kaldı, takım arkadaşları topu dışarı atmadı. Devamında Beşiktaşlılar da atmadı. Hakem de oyunu devam ettirdi. Malmö'nün 50'de penaltı beklediği Bolin ile Gedson mücadelesinde devam kararı ve 64'te Thelin'in şutunda Masuaku'nun kapalı sağ koluna gelen topta devam kararları doğruydu. 90+3'te Malmö'nün golünde gol pasını veren Christiansen'e kalkan ofsayt bayrağı hatalıydı, Rieks'in golü VAR'dan geldi. Hakemin tüm sarı kartları ve özellikle 69'da Paulista'ya gösterdiği sınırda olan sarı kart (border line) doğruydu. Başarılı bir yönetim gösterdi.