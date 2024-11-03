  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
GÜNÜN YAZARLARI | ON NUMARA YAZARLAR | TÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Mustafa Çulcu
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

03 Kasım 2024 | Pazar

Net kırmızı kart

MHK 'genç hakemlere şans veriyoruz' diye aklı sıra algı yaratıyor. Beşiktaş geçen haftadan beri maçlarımıza 'genç hakem istiyoruz' diye bas bas bağırıyor ama maça Zorbay Küçük atanıyor!

Ne bir sağlıklı projeniz var ne de kararlılığınız. Rüzgara göre yön değiştiriyorsunuz... Maçın hemen başında topla süratle ilerleyen Rafa Silva öncelik almış Sadık rakibini kaçırmış yetişmesi mümkün değil. İki eliyle Rafa Silva'yı itiyor. Bu pozisyon net 'Bariz Gol Şansını' engellemedir ve karşılığı; Sadık kırmızı kart, Beşiktaş lehine direkt serbest vuruştur. Hakem Zorbay bir an düdüğü ağzına götürdü ama ne hikmetse vazgeçti. UEFA'da bir ifade vardır 'push is push' (itme itmedir) tam da bu pozisyonun tarifidir.

Hakeme şunu sormak lazım; 28 de Emirhan'a gösterdiğin sarı kart mı doğru yoksa 45+1'de Sadık'a yaptığında Rafa Silva'ya gösteremediğin sarı kart mı kontrolsüz hareket ayağa basmadır? 57'de Uduokhai topu çok temiz aldı. Hakem anlamsız faul çaldı. Kartlar oturmuyor, fauller kabul görmüyor, düdükten sonra topa vuranlara kart çıkmıyor. Sadiku'nun Muçi'ye yaptığı kontrolsüz hareket net sarı ama FIFA kokartlı hakem vermiyor. Verdiği birkaç doğru sarı kart var tabiki Da Costa'nın ikinci sarıdan kırmızısı doğruydu eh bir zahmet onları da versin... İyi şeyler yazalım istiyoruz lakin yazdırmıyorsunuz...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
Beşiktaş, Rafa Silva, Zorbay Küçük, MHK, UEFA, FIFA, Da Costa, Muçi

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
Şaşkınlıkla hakemi izledik! Hatalar kazandırdı! Hakem iyi çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor