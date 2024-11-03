Net kırmızı kart

MHK 'genç hakemlere şans veriyoruz' diye aklı sıra algı yaratıyor. Beşiktaş geçen haftadan beri maçlarımıza 'genç hakem istiyoruz' diye bas bas bağırıyor ama maça Zorbay Küçük atanıyor!

Ne bir sağlıklı projeniz var ne de kararlılığınız. Rüzgara göre yön değiştiriyorsunuz... Maçın hemen başında topla süratle ilerleyen Rafa Silva öncelik almış Sadık rakibini kaçırmış yetişmesi mümkün değil. İki eliyle Rafa Silva'yı itiyor. Bu pozisyon net 'Bariz Gol Şansını' engellemedir ve karşılığı; Sadık kırmızı kart, Beşiktaş lehine direkt serbest vuruştur. Hakem Zorbay bir an düdüğü ağzına götürdü ama ne hikmetse vazgeçti. UEFA'da bir ifade vardır 'push is push' (itme itmedir) tam da bu pozisyonun tarifidir.

Hakeme şunu sormak lazım; 28 de Emirhan'a gösterdiğin sarı kart mı doğru yoksa 45+1'de Sadık'a yaptığında Rafa Silva'ya gösteremediğin sarı kart mı kontrolsüz hareket ayağa basmadır? 57'de Uduokhai topu çok temiz aldı. Hakem anlamsız faul çaldı. Kartlar oturmuyor, fauller kabul görmüyor, düdükten sonra topa vuranlara kart çıkmıyor. Sadiku'nun Muçi'ye yaptığı kontrolsüz hareket net sarı ama FIFA kokartlı hakem vermiyor. Verdiği birkaç doğru sarı kart var tabiki Da Costa'nın ikinci sarıdan kırmızısı doğruydu eh bir zahmet onları da versin... İyi şeyler yazalım istiyoruz lakin yazdırmıyorsunuz...