Hakem iyi çıktı

Topa ve adama sert bu kadar fazla oyuncu grubu ile ince işler yapmanız zor.

Trabzonspor'da yaşanan sıkıntıların temel sancıları sezon başı yapılan hatalı kadro mühendisliğinden kaynaklandığı ortada net görülüyor ve bu sıkıntılar son dakikalarda mağlubiyeti getirdi.

Bordo mavili takım dün 90 dakikanın hemen hemen hiçbir bölümünde etkili olamadı.

Özellikle ilk yarıda ne oynadığını kimse anlayamadı.

10 kişi kalan rakip karşısında daha dirençli, daha efektif, daha istekli oynamasını, mücadele etmesini beklerdim.

Göztepe'nin bir eksik kalmasına rağmen oynadığı oyun ve mücadelesi alkışı hak ediyor.



Yaşadıklarından sonra Cihan Aydın'ın hakemlik karakterinde değişim olmuş.

Sahada bir başka kararlı otoriter duruş sergiliyor.

İki sarı kartına katılmamakla birlikte gösterdiği kartlarda ve kararlarında VAR'a yaslanmaması çok olumlu.

Zaten atletik ve çok koşan bir hakem.

Kendisine top çarpması klasına yakışmadı.

Göztepe'nin attığı golde Solet sola adım atarak hava topuna yükselen Uğurcan'ın altına giriyor vücudu ile faul yapıyor, iptal kararı doğru.



29. dakikada hakemin sahada değerlendirip verdiği Dennis'e kırmızı kart doğru.

Dennis zamanlama hatası yapıyor ve Simon Banza'nın kaval kemiğine acımasızlık içeren bir faul yapıyor.

62. dakikada Lundstram'ın şutunda kolu açık genişlemiş olan Bokele, elle oynayınca hakem VAR'a bırakmadan direkt doğru bir penaltı kararı verdi.

Ama sarı kartı unuttu.

Sarı göstermeliydi.

85. dakikada Solet'in Eren Elmalı'ya çift ayakla atlayarak girmesi benim futbol anlayışımda net kırmızı kart ama hakem sarı kart yeterli dedi.

Kulübelere kart uygulamaları doğruydu.