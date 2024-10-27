  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
GÜNÜN YAZARLARI | ON NUMARA YAZARLAR | TÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Mustafa Çulcu
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

27 Ekim 2024 | Pazar

Hakem iyi çıktı

Topa ve adama sert bu kadar fazla oyuncu grubu ile ince işler yapmanız zor.
Trabzonspor'da yaşanan sıkıntıların temel sancıları sezon başı yapılan hatalı kadro mühendisliğinden kaynaklandığı ortada net görülüyor ve bu sıkıntılar son dakikalarda mağlubiyeti getirdi.
Bordo mavili takım dün 90 dakikanın hemen hemen hiçbir bölümünde etkili olamadı.
Özellikle ilk yarıda ne oynadığını kimse anlayamadı.
10 kişi kalan rakip karşısında daha dirençli, daha efektif, daha istekli oynamasını, mücadele etmesini beklerdim.
Göztepe'nin bir eksik kalmasına rağmen oynadığı oyun ve mücadelesi alkışı hak ediyor.

Yaşadıklarından sonra Cihan Aydın'ın hakemlik karakterinde değişim olmuş.
Sahada bir başka kararlı otoriter duruş sergiliyor.
İki sarı kartına katılmamakla birlikte gösterdiği kartlarda ve kararlarında VAR'a yaslanmaması çok olumlu.
Zaten atletik ve çok koşan bir hakem.
Kendisine top çarpması klasına yakışmadı.
Göztepe'nin attığı golde Solet sola adım atarak hava topuna yükselen Uğurcan'ın altına giriyor vücudu ile faul yapıyor, iptal kararı doğru.

29. dakikada hakemin sahada değerlendirip verdiği Dennis'e kırmızı kart doğru.
Dennis zamanlama hatası yapıyor ve Simon Banza'nın kaval kemiğine acımasızlık içeren bir faul yapıyor.
62. dakikada Lundstram'ın şutunda kolu açık genişlemiş olan Bokele, elle oynayınca hakem VAR'a bırakmadan direkt doğru bir penaltı kararı verdi.
Ama sarı kartı unuttu.
Sarı göstermeliydi.
85. dakikada Solet'in Eren Elmalı'ya çift ayakla atlayarak girmesi benim futbol anlayışımda net kırmızı kart ama hakem sarı kart yeterli dedi.
Kulübelere kart uygulamaları doğruydu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
Göztepe, Trabzonspor

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
VAR karışamaz!! Örnek alınmalı! Deneyimsiz hakemle futbol böyle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor