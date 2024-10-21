Deneyimsiz hakemle futbol böyle

Çaresiz MHK bir önceki müsabakasında ciddi hatalar yapar acemi Muhammet Ali Medoğlu'nu bu maça atadı. Kostic'e gösterdiği kart skandaldı. Pozisyonda faul bile yok. Fenerbahçe'nin ilk golünde ofsayt, yok gol temiz ancak yardımcı bu pozisyona ofsayt kaldırdı bu daha büyük skandaldı. Hakem VAR'la iletişime geçip golü verdi. Samsun'un penaltı beklediği Amrabat'ın pozisyonunda oyuncu küçülüyor, kolu kapalı. Penaltı olmaz. Hakem VAR'la iletişime geçti, devam kararı doğruydu. Hakemin maçta gösterdiği, göstermediği kartlar, verdiği vermediği fauller çok tartışılır. Deneyimsiz hakemle futbol böyle oluyor. Samsun'un beraberlik golü öncesi Fenerbahçeli oyuncuya arkadan bir itme söz konusu ancak ekrana görüntü çok net gelmiyor. Bu gol çok tartışılır. Hakemin deneyim kazanması ve toparlanması lazım. Ancak önce hakemliği toparlayacak olanların toparlanması gerekiyor.

Samsunspor oyuna çok hızlı girdi ön bölgede baskılıydı. Fenerbahçe pozisyona girmeden golü buldu. İlerleyen dakikalarda kontrol Fenerbahçe'nindi. İkinci yarıya Samsun yine aynı hızla girince beraberliği yakaladı. Mourinho inadını kırıp İrfan Can'ı oyuna alınca oyun kontrolünü ele aldı önce geçti. Ancak istekli, coşkulu Samsun oyunu bırakmayıp puanı aldı.

Beşiktaş, Rafa Silva merkezli oynamaya devam ediyor. Rakip önlem alınca ikinci bir oyuncunun sahne alamaması düşündürücü! 3. bölgede oyun kalitesi yükselmeli. Konyaspor ikinci yarı daha etkiliydi. Çok adamla ileriye çıktığı anlarda Beşiktaş kontratakla pozisyonlar buldu. Muçi içeriye kat edişleri ile rakip savunmanın dengesini bozuyor. İmmobile, Muçi ve Gedson son vuruşlarda başarılı olabilseler fark artardı. Oh be haftalar sonra iyi bir hakemlik performansı seyrettim, kutlarım. Ülke hakemliği bir köşeye sinmiş korku iklimi içinde tutunmaya çalışırken Kadir Sağlam umut oldu. Öyle ki 1 nolu yardımcının 20'de erken kaldırdığı hatalı ofsayt bayrağını düzeltecek kadar oyuna hakimdi. Beşiktaş lehine 28'de verdiği penaltıda çok iyi yere zamanında gelince anında refleks gösterdi ve doğru kararla VAR a bırakmadan penaltıyı verdi. Eşleşen oyuncular arasında 3 ayrı zamanda farklı oyuncular arasında topsuz alanlarda basit temaslı didişmeler yaşandı bence hepsini kartsız yönetici kimliği ile çözebilirdi. Bu performansı onu 2 hafta sonra oynanacak Trabzonspor- Fenerbahçe maçının favori ismi yaptı.