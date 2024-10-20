Hakem Şansalan penaltıyı vermedi

Antalyaspor teknik direktörü Alex de Souza olarak; kornerden gelen topta iki savunmacı arasından ön direkte İcardi'ye kafa vurdurup, kapalı köşeden gol yiyiyorsan Galatasaray'ı iyi analiz edememişsin demektir. Antalyaspor kanatları kullanarak üretmek istiyor lakin Galatasaray savunması özellikle de Sanchez çok etkili. Galatasaray baskılı oynuyor, önde kaybedip, önde kazanıyor. Böyle olunca da geriye koşmaya gerek kalmıyor. İkinci yarı sıkıntılı dakikalar gelince Galatasaray'ın top kayıplarıyla Antalya daha fazla pozisyon bulmaya başladı. Geç de olsa Batshuayi ve Osimhen hamlesi geldi. Jeneriklik bir gol ile Osimhen skoru belirledi.

Elinde tecrübeli hakem kalmayınca aksiyon almakta zorlanan MHK; bir önceki hafta yönettiği Göztepe-Sivas maçında başarılı olan Ali Şansalan'ı güçlendirilmiş, FIFA yardımcılarıyla bu maça atamış. Maçın başında bir iki basit temasa faul verince "Eyvah" dedim ama sonra oyunu saldı. Torreira'ya gösterdiği sarı kartı hakem dışında kimse anlamadı. Herhalde elle oynamaya gösterdi ama öyle sarı kart yorumu olmaz hatalı bir sarı. 41'de Kaan'ın burnuna gelen ayağında Güray'a çıkan sarı kart sınırda. Ayakucu teması anlık, arada top var ve gaddarlık-acımasızlık seviyesi kırmızı kart sınırının bir tık altında.

İlk yarının uzatma dakikalarında İcardi topa gitmek istiyor, Veysel önden ve arkadan İcardi'yi salmıyor, tuttuğu için forma arkadan uzuyor. İcardi, sol kol ile rakibinden kurtulmak istiyor ama Veysel bırakmıyor. UEFA da çift elle tutar sarılırsanız VAR devreye giriyor, bizde girmiyor. Bırakın tutmayı karakucak sarmalamaya bile bakmıyorlar. Hakem sahada buna penaltı vermeliydi ama vermedi… 82'de ülke hakemliğimizin sıkıntısı; pozisyon içinden, topun önünden, kaçamadı eğildi, çömeldi ama sırtına top yemekten kurtulamadı.