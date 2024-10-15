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Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

15 Ekim 2024 | Salı

İyi ki VAR

Oyuna iyi başladık. Rakibi sahasına kapattık ama ilk atakta golü yedik. Abdülkerim'in sezon başından bu yana eksikleri devam ettiği için orta alanda rakibini kaçırdı 50 metre refakat etti ceza alanımıza girdiler el-kol teması ile bozmaya çalıştı başaramadı golü yedik. İyi ki el-kol müdahalesi ile düşüremedi hem penaltı hem kırmızı kart olurdu. Arda'nın şutunu Ingason açık kolu ile engelleyince VAR'dan doğru bir kararla penaltı geldi. Hakan'ın ayağı kayınca topla iki kez oynamış olduğu için gol iptal edildi. Endirek vuruşla başladı.


Oyundan kopmadık oyunun kontrolünü hiç bırakamadık. İrfan Can'ın golü ile önce beraberliği sonra yine doğru müdahale ile gelen penaltıyı hatasız kullanan Hakan ile öne geçtik. Kerem'in takipçiliği ve presi ile Arda dan gelen sonra Kerem'den gelen gollerle müthiş bir galibiyet aldık. Tarih yazan oyuncularımızı kutlarım. Son yıllarda Marciniak ile öne çıkan Polonya hakemliğinin umutlu olduğu Damian Sylwestrzak 32 yaşında 3 yıllık FIFA hakemi. Ancak maçın başından itibaren pozisyonların içinde kaldı, oyuncuların koşu yolunu tıkadı topun önünde set oldu. Acemi bir hakem. Bir maçta itirazlardan dolayı bu kadar sarı çıkıyorsa hakem kabul görmemiş demektir. Polonya'nın umutları buysa vah ki vah... Maçta lehimize verdiği iki penaltıyı kendisi tespit edebilmeliydi. VAR hakemi Pawel Malec hakemden daha fazla yoruldu. İlk penaltıda Ingason sol kol açık genişliyor ikinci de Gudjohnsen sağ kolu açık genişliyor her ikisi de net penaltı. 76'da Oskarsson'un şutunda Merih'ın kale içinden çıkardığı topta penaltı olmaz. VAR hakemi'nin kararı doğruydu

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Etiketler :
Pawel Malec, İrfan Can, Damian Sylwestrzak, Marciniak, Polonya, Gudjohnsen, FIFA, VAR hakemi, Abdülkerim, Arda, Kerem, Hakan

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