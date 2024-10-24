Örnek alınmalı

Galatasaray oyunu öne yıkamadı, baskı kuramadı önde oynayıp orada kaybedip orada kazanıp üretemedi. Daha çok kontratakla pozisyon buldu. Savunmada kalabalık olunduğu anlarda zaman zaman organize olmakta sıkıntılar yaşandı. Sara'nın Barış'a yaptığı asist harikaydı. Topu rakibe bırakıp kontratakla gelmesi beklenen atletik Elfsborg beklentilerin aksine organize pas oyunu ile oynadı. Galatasaray'ın en zayıf karnı Yunus ile Abdülkerim arasını iyi kullandılar. Rakip kalecinin en büyük zaafı olan ilk topları sektirmesi kontrolde sıkıntı yaşamasından Galatasaray daha fazla faydalanmalıydı. Üretemediği savunmada sıkıntıların yaşandığı anlarda oyuncu değişiklikleri bu kadar gecikmemeli. Elfsborg oyundan hiç düşmedi. Özellikle son bölümde Galatasaray'a sıkıntılı anlar yaşattı. Buna rağmen üç puanı alan taraf Galatasaray oldu.

17 yıllık FIFA deneyimine sahip 44 yaşındaki Matej Jug hakemliğinin son yılını yaşıyor. Sakin ve kararlı bir yönetim sergiledi. Futbolun doğasında olan basit temaslara izin verdi, oyuna tempo kattı. Oyunun kontrolü hep elindeydi. Problem çözen olgun hakemliği ile kabul gördü. Toplam 16 faul ve 2 sarı kartla maçı tamamladı. 25. dakikada Galatasaray penaltı bekledi, lakin top Holmen'in kapalı olan sağ koluna geldi. Penaltı olmaz. Devam kararı doğru. Maçın en majör kararı Elfborg lehine verilen penaltı. Barış kendine alan yaratayım derken rakip Qasem ile girdiği mücadelede sağ kolunu fazla açtığı anda eli ile topla oynayınca VAR müdahalesi ile penaltı geldi. Hakem pozisyonu ekranda izlerken etrafında kimsenin olmaması ve kararını kaptan İcardi'ye izah etmesi güncel uygulamaydı. Darısı bizim hakemlerimize...