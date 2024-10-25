VAR karışamaz!

Fenerbahçe sezonun en iyi maçını oynadı. Temposu yüksek topa daha çok sahip olan taraftı, rakip ceza alanına United'dan daha fazla girdi. Daha net pozisyonlar buldu. Hazırlık paslarını iyi yapan Fenerbahçe iki kanadı da etkili kullandı. Maximin'in en iyi performansıydı. İlk yarıda Tadic ve En-Nesyri'nin kaçırdığı goller kamera şakası gibiydi. Ancak rakip kaleci Onana özellikle 37'de En-Nesyri'nin vuruşlarında çok başarılıydı. 7 eksikli United'i bir daha böyle yakalamak zor. Temkinli ve geride bekleyerek başladıkları oyunda 15'te ilk defa ileriye çıktılar. Pozisyona girmeden ilk şutlarında golü buldular. İkinci yarıya Maximin'in asisti En-Nesyri'nin kafası ile gelen beraberlik golü moralleri yükseltti. En-Nesyri takım oyuncusu gibi oynadı. Sürekli öne çıkıp rakibi tehdit eden Osayi çıktıktan sonraUnited o bölgeyi daha çok kullanmaya başladı. Djiku manevrası öne desteği olmadığı için Fenerbahçe kanat etkinliğini kaybetti. 78'de üç değişiklik hamlesi geldi ancak galibiyet gelmedi. Oynanan futbola baktığımızda maçın hakkı da beraberlikti.



Fransız hakem Clement Turpin son yıllarda FIFA ve UEFA nın gözde hakemlerinden. Çok sakin ve çok öz güvenli. Onun için rahat ve kolay bir maçtı.Hatırlarsanız Avrupa Şampiyonasında Hollanda maçında Mert Müldür'e Xavi Simons'un hareketine tüm futbolseverler kırmızı beklerken o sarı vermişti. VAR Jerome Brisard devreye girmemişti. Aynı ekip akşam da görevdeydi. United ceza alanında 56'da OsayiUgarte mücadelesinde Fenerbahçe penaltı bekledi. Ugarte'nın bir teması söz konusu ancak Turpın bunu penaltı için yeterli bulmadı. Sahada verilmesi gereken bir pozisyon olduğu için de VAR karışmadı. Mourinho pozisyona abartılı itiraz edince ülkemiz hakemlerinin uygulamada pas geçtiği, önemsemediği ama UEFA'nın sıfır toleransına çarpıldı. Kırmızı kart gördü. Gösterilen sarı kartların hepsi doğru ve derslikti.