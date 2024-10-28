Hatalar kazandırdı

Mourinho, denenmesi beklenen çift santraforlu sistemi bu maçta sahaya yansıttı. Dzeko ve En-Nesyri çift santrafor oynarken uzun bir aradan sonra İrfan Can ilk 11'de başladı. Mourinho'nun vazgeçilemezleri Tadic ve Szymanski kulübedeydi. Maximin topu rakip alana taşıyan tek oyuncu konumundaydı. İki takım arasında kalite farkı çok olmasına rağmen Fenerbahçe temposuz oynuyor. Ceza alanı civarı ve içinde Dzeko yu topla buluşturursan üretken onun dışında etkili olamıyor. Bodrum kalecisinin iki hatasından Fenerbahçe iki gol bularak fazla yorulmadan galip gelmeyi bildi. Mourinho'nun beğenisini kazanmış Mehmet Türkmen'i MHK fırsata çevirdi, Kadıköy'e tekrar gönderdi. Futbol müsabakalarını saatinde başlatmak hakemin asli görevidir. 19.00 da başlaması gereken maç ne tesadüf ki 19.07 başladı. TFF bu 7 dakikalık gecikmeyi sorgulamalı. UEFA bu konu için o kadar hassas ki maçlara 'Maç şefi' görevlendiriyor. Kornerden gelen topta Samet'in Amrabat'ı çift elle sarılıp indirmesi net penaltı. Hakem 'devam' dedi, VAR devreye girmedi. Şimdi bana kimse "VAR karışmaz" demesin. Hafta arası Benfica-Feyenord maçında Halil Umut Meler'i ceza alanı ön direkte Ayese rakibine böyle sarılıp indirdi VAR'daki İngiliz hakem David Cote çağırdı. Feyenoord golü iptal edildi, aynı sarılma... Türkmen çok koşuyor zaman zaman gereksiz koşuyor. Durmayı öğrenmeli. 32'de kaleci Sousa ile Osayi pozisyonunda doğru karar verdi faul yok. Sarı kartlarda doğrularının yanında yanlışları vardı. Deneyim kazandıkça daha iyi olacak. Mourinho'dan beğeni MHK dan destek kazanmış bir hakem yoluna tam hızla devam ediyor. Gelişimi ve nasıl olduğunu görebilmemiz için şimdi sıra büyük takımların dış saha ve zorluk derecesi yüksek maçlar olmalı.