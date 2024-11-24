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Anasayfa Yazarlar Mustafa Çulcu Kırmızı kart hatalı
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

24 Kasım 2024 | Pazar

Kırmızı kart hatalı

Bodrum FK geriye yaslanarak bekleyen kontratak ile çıkmaya çalışan, Galatasaray ise rakibe önde basan golü arayan taraftı. Osimhen'e kaliteli ortalar gelmiyor. Abdülkerim ve Metehan birlikteliği güven vermiyor. Bodrum önceleri Barış Alper'in boşalttığı kanattan sonra diğer kanattan Dimitrov ile etkili oldu. Galatasaray'da oyuncular pas yerine topla bir tık fazla oynayınca gol bulmakta zorlandı. Rakip 10 kişi, kalede Gökhan sakatlandı, Sousa kalede yan topta çıkış hatası yapınca Batshuayi ile golü buldu. 66. dakikada akıllara zarar pozisyonda Osimhen 'al da at' dedi, Zyech zor olanı yaptı auta attı.

Hakem Muhammet Ali Metoğlu, bundan önceki maçlarında tüm spesifik hatalarına rağmen MHK desteği ile yetişmesi için sürekli maç verilen yeni yüzlerden. Ancak hakemlik tekniği, yer alma, kartlarını kullanma ve oyunu okuma açısından çok ciddi eksiklikleri var. Bodrumlu Ege'nin ikinci sarıdan ihracında ne diyorlar "İkinci sarı uzaydan bile kabul görmeli". Evet, adım frekansı gereği arkada kaldı, bir dokunuş var ama bu ikinci sarı kabul görmedi. Basit kaldı. Kendisi de içine sindirmemiş olmalı ki uzatmalarda Abdülkerim'e gereksiz bir sarı kart gösterdi. Aklınca kart balansı yaptı. Oysa Barış Alper'e göstermediği daha net sarıydı. İyileşmelerini sabırla bekliyoruz.

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Etiketler :
Muhammet Ali Metoğlu, Bodrum FK, Barış Alper, Galatasaray, Sousa, Dimitrov, Gökhan, Metehan, Abdülkerim, Batshuayi

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