Türkmen iyiydi

Trabzonspor'da Serkan-Vişça, sağ kanattan uyumlu ve üretken göründüler. Serkan sakatlıktan iyi dönmüş. Trabzonspor, sol kanattan Cihan, merkezden Cham ile organizasyonları hücum repertuarına kattığı Mendy, ön liberoda oynayınca önde baskı kalitesinin arttığını gördük. İlk yarı biterken, ilk defa Vişça ile süratle ve de 5 kişiyle rakip kaleye kontratakla gelen bir Trabzonspor izledik. Cihan, Cham ve Mendy ile ataklarda Vişça bağımlılığından kurtulduklarını tanık olduk. Mendy'nin gerçek mevkisinde oynaması rakip atakları önde durdurdu. Banza'nın ve sahanın en iyisi muhteşem performans sergileyen Cham'ın golleri hem farkı getirdi hem de Trabzonspor'un ihtiyacı olan özgüveni verdi. Bu galibiyet hatta bu sıkıntılı dönemde ilaç gibi geldi diyebiliriz.

Genç bir takım olan Adana Demirspor gücü oranında açık futbol oynadı. Biri; hatalı transferlerden dolayı kadro sıkıntısıyla lig hedefini şimdilik kaybetmiş, diğeri ise gücü belli ligi kaybetmiş iki takım... Bunların arasında oynanan maçın futbol lezzeti de ancak bu kadar olur. Mehmet Türkmen donanımlı, genç, dinamik, atletik, çok koşan hatta gereğinden fazla koşan bir hakem. Nerede durarak pozisyonları izlemesi gerektiği konusunda eksikleri olduğu için zaman zaman oyunun akışı ve oyuncuların koşu yollarında kalıyor. Maçta hakemi zorlayacak pozisyon olmadı. Bazı faul düdükleri tepki aldı. Faul sayısı gereksiz yükseldi. (Toplam 28 faul) Kendisine tavsiyem; futbolun doğasında olan basit temasları oynatmalı. Adana Demirspor, 53'te penaltı bekledi, devam kararı doğru. Gösterdiği sarı kartlar doğruydu. Başarılı bir performans sergiledi kutlarım.