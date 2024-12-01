Böyle penaltı olmaz!

Hakem Burak Pakkan, maçın hemen başında 5. dakikada Richard'ı etkili bir şekilde sözlü ikaz etti tamam. Peki aynı oyuncu 31 ve 32. dakikada yaptıklarında artık sarı çıkmalıydı ama çıkmadı. Nihayet 82. dakikada sarı gördü. 41. dakikada Makouta ile Cihan mücadelesinde Alanya lehine verilen penaltı... Ayaklar yan yana basit bir temas var gibi ama böyle penaltı olmaz. Bu karar sahada hakemin kararı. Böyle temaslara penaltı verilirse oyunun ruhu kaçıyor, futbol olmaktan çıkıyor, basketbol kurallarına dönüyor. Soft ötesi hatalı bir penaltı bu. Devre arası sarısı olan kaleci Ertuğrul ile hakem arasında konuşma kabul edilebilir sınırlar içinde değil. Hele ki elindeki topu önündeki hakeme vermek yerine yere koyup konuşmaya devam etmesi ikinci sarıdan kırmızı olmalıydı.

54. dakikada Richard topu çekiyor önünde geniş alan var, adım frekansını ayarlayabilir. Hüseyin'in ayağına basmamalıydı. Bu basmaya hakem kırmızı göstermeliydi ama vermedi. Aksini düşünen de çıkabilir. Beni rahatsız eden ise Richard ne yaptığını biliyor sanki kendine faul yapılmışçasına yere atıyor, aklınca olayı süslüyor, durumu kurtarıyor hakemler de buna aldandılar diye düşünüyorum. 69. dakikada faulü Vişça yapıyor ama Alanyaspor'lu sarısı olan Yusuf, ikinci sarıdan ihraç oluyor. Külliyen hatalı bir kırmızı kart. İkinci sarıdan kırmızı olduğu için VAR devreye giremiyor.

Uzatmalarda Trabzonspor'un iptal edilen golü öncesi Banza'nın itmesine verdiği faul hakem yorumu. Bu iki oyuncunun oyuna müdahalesi yok top arkalarına düşüyor arkada ki oyuncu topa vuruyor. Golü vermeliydi. Geçen hafta başarılıydı ama bu hafta olmadı Pakkan.