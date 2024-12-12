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Anasayfa Yazarlar Mustafa Çulcu Örnek hakemlik yaptı
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

12 Aralık 2024 | Perşembe

Örnek hakemlik yaptı

Fenerbahçe iyi başlamıştı fakat Samet'in bireysel hatasından topu kapan Guruzeta takım arkadaşı İnaki Williams'a verdiği pasla takımını öne geçirdi. Guruzeta benzer şekilde 28. dakikada Djiku'dan kaptığı topla yine tehlike oluşturdu Livakoviç önledi. Fenerbahçe savunmada ciddi top kayıpları ve pas hataları yaptı. Mert'in bölgesinden Williams ile 2. golü buldular. Williams'ı faullerle durdurmaya çalışan yetersiz kalan Mert, çift sarı karttan ihraç oldu. Mourinho panikledi çift forvet dahil her şeyi denedi ama sonucu değiştiremedi. Hakem İrfan Peltjo, Bosna Hersek'in ilklere imza atan spor elçisi bir hakem. Çok koşan, kartlarını cesurca kullanan, evrensel kuralları uygulamasıyla, akademik yorumlarıyla dikkat çeken son dönemde UEFA'nın en gözde, en formda Elit hakemlerinden. Daha maçın 7. dakikasında da Alvarez'e gösterdiği sarı kartla yönetim karakterini ortaya koydu. Basit temaslarda oyunu devam ettirerek tempo kazandırdı. Yönetim becerilerini çok etkili kullandı. Mert Müldür'e gösterdiği sarı kart ve ikinci sarıdan kırmızı kart net doğruydu. Diğer kartları doğruydu. Kriz yönetiminde otoriter tavrı, sakinliği ve her iki kaptanı çağırarak sözlü ikazıyla "Buranın patronu benim" dedi. Örnek hakemlik yaptı.

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Etiketler :
Mert Müldür, İnaki Williams, Fenerbahçe, UEFA, Djiku

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