Kaleciye kıyak

İskandinav ülkelerine özgü fizik gücü ve sertlikle oyuna başlayan Malmö, ilk 15 dakika geçilirken 5 faul yapmış, Galatasaray ise sıfır faul. Davidson sakatlanıp çıkana kadar Galatasaray üçlü savunma gibi göründü, Jelert'i sağ önde tuttu. Rakip defans arkasına Batshuayi'ye atılan uzun toplarla gol aradı ancak Batshuayi top tutamadı. Kerem'in girmesi ile oyun Galatasaray hakimiyeti geçti. Üçüncü bölgede daha fazla üretmeye başladı. Sara ve çıkana kadar Mertens çok iyiydi. Avrupa Ligi'nin golcüsü Yunus, muhteşem bir gol attı. Galibiyeti korumak, oyunu tutmak için yapılan değişiklikler sonrası rakibin yoğun baskısı ile uzatma dakikalarında beraberlik golü geldi. Galibiyetle dönmek işten bile değildi ama olmadı.



İngiliz hakem John Brooks, 34 yaşında 2 yıldır FIFA hakemi. Temmuz 2024'te UEFA 1. kategoriye yükseldi. Son derece sakin, soğukkanlı ve kararlı bir hakem. Premier Lig'e özgü temaslı oyuna izin verdi. Lakin bazı sert hareketlerde ve Malmö kalecisinin oyun 1-0 iken zaman geçirmesine önlem almalıydı. Elindeki topu 16-23 saniye aralığında oyuna soktu. Rosengren'in, Galatasaray ceza alanı içinde Abdülkerim'e kayarak kontrolsüz girişi net sarı kart olmalıydı faul dahi vermedi. Galatasaray 36 ve 49. dakikada Mertens ile penaltı bekledi devam kararları doğruydu. 76. dakikada golde ilk pasta Batshuayi net ofsayttı, iptal doğru. İlk yarıda Galatasaray ataktayken devreyi bitirme anı ve Yunus'un sakatlanmasında Malmö'nün atağında oyunu durdurması tepkilere neden oldu. Maçta 22 faul ve doğru gösterilen 4 sarı kart vardı.