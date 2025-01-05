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Anasayfa Yazarlar Mustafa Çulcu Hakemi beğenmedim
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

05 Ocak 2025 | Pazar

Hakemi beğenmedim

Maçın hakemi Alper Akarsu'nun maçın başlarında didişen oyuncuları sözlü uyarması olumluydu. Galatasaray lehine verdiği penaltıda Djalma topa yükseliyor ama önce Kaan'ın yüzüne el ile yasaklanmış eylemde bulunuyor ve oyuncunun hamle yapmasını engelliyor. Sarı kart ve penaltı doğru. İzlediğimiz kadarıyla top taca çıkmamıştı, yardımcı Caner Özaral 'çıktı' dedi. Barış Alper yardımcıya el-kol ile tepki verdi. Net sarı kart görmeliydi ama hakem tolere etti. Dennis'e sarı gösterdin tamam da kısa bir süre sonra benzer hareketi Mertens yaptı ona niye sadece faul verdin? Böyle olunca eşitlik ilkesi terazisi bozuluyor. G.Saray 55'de penaltı bekledi ve pozisyon penaltıydı. Çözemediler. Koray'ın göğüs hızasına gelen yüksek topta sol eli topa bilerek gidiyor ve oynuyor. Küçülmüyor, elini saklamıyor, aksine el topa gidiyor, oynuyor.

Pozisyon net penaltı ama tespit edemediler. Barış aleyhine çalınan faul sonrasında yardımcı hakemin önünde cephesi hakeme dönük kararı alkışla protesto ediyor. Net sarı olmalıydı, hakem yine tolere etti. Adalet ve çağdaş terazi saptı. Osimhen'in ayağına Miroshi basıyor sarı olmalı ama vermedi. Galatasaray'ın attığı iptal edilen 3. gol uzun bir incelemeden sonra santimlerle VAR'dan ofsayt çıktı. Hakem Alper Akarsu'nun kafamızı karıştıran rahatsız edici uygulama ve tasarrufları oldu. 86'da Göztepe penaltı bekledi. Top Torreira'dan sekti ancak pozisyonun tekrarını yayından net göremedik. Hakem ve VAR devam ettirdi, yorum getiremedik.

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Etiketler :
Alper Akarsu, Galatasaray, Barış Alper, Caner Özaral, Mertens, Göztepe, G Saray

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