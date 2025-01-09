Sudan çıkmış balık

Hafta sonu ligde tekrar karşılaşacak olan 2 takımın kupa maçına Galatasaray 9 rotasyon ve 3'lü savunma ile başladı.

Kanatları hiç etkili olmadı. Birebir eşleşen oyuncuların mücadelesi yüksekti. Başakşehir in hücumda çoğalan Piatek ve Deniz Türüç gibi kaliteli ayakları, bu 3'lü savunma açıklarını iyi kullandı.

Çekişmeli tempolu bir ilk yarıda daha fazla net pozisyon ve gol bulan taraf Başakşehir oldu. Okan hoca baktı ki pabuç pahalı, ikinci yarı değişikliklere gitti. Esas çocukları oyuna aldı. Önde basıp, o ölümcül baskıyı kurdu beraberlik golü geldi.

Lakin savunma güvenliğini unuttuğu anlarda Başakşehir ikinci golü buldu.

Galatasaray'ın her zamanki gibi yediğinden fazlasını atan oyun anlayışı ve yüksek temposu beraberliği getirdi ancak Batsuhayi penaltıyı kaçırınca galibiyet gelmedi.

Hakem Ali ŞANSALAN daha ilk dakikada Efe Akman'a yaptığı eylemden dolayı Crespo'ya sarı çıkarmalıydı, göstermedi.

29. dakikada Galatasaray ceza alanı içinde Abdülkerim topa vuruyor.

Devamında Crespo'ya kontrolsüz girişi penaltı ve top için mücadele olduğundan sarı kart olmalıydı ama VAR'lı sisteme alışık olan hakemlerimiz böyle durumlarda sudan çıkmış balığa döndükleri için çözemiyorlar.

Şansalan da çözemedi, devam ettirdi.

Çağdaş Atan'ın oyunda kalmış olması hakemlerin basiretsizliği.

Hakemin verdiği, vermediği fauller oyunun gerilmesine neden oldu. Sarısı olan Batshuayi hakemi alkışladı, ikinci sarıdan ihraç edemedi.

71. dakikada Kerem, 72. dakikada Barış ile Galatasaray penaltı bekledi devam kararı doğru. 84. dakikada 1 numaralı yardımcının ofsaytı hatalı. 86. dakikada Onur'un ihracı doğru.

Uzatmalarda Galatasaray'ın penaltısı doğruydu. Aralık ayından bu yana hiç boşu olmayan hakemin zihinsel ve fiziksel yorgunluğu var. Yöneten değil kendine özgü tarzı ile idare eden hakem görüntüsündeydi.