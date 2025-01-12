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Anasayfa Yazarlar Mustafa Çulcu Hakem kötüydü
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

12 Ocak 2025 | Pazar

Hakem kötüydü

Bodrumspor oyuna öyle bir başladı ki İstanbul'a gelirken Beşiktaş'ı yeneceğine inanarak geldiği belli oldu. Ancak savunma güvenliğini kaybedince cesur oyun anlayışları daha ilk yarıda yedikleri iki golle kabusa döndü. Kalede Mert hücumda Rafa Silva Beşiktaş için çok şey. Beşiktaş'ta aranan hoca kadar 30 Haziran 2025 de mukavelesi bitecek olan Mert ile anlaşmak da çok önemli. Beşiktaş için zor ama iyi bir galibiyet oldu. Hakem Mehmet Türkmen'in 12. kural "Faul ve Fena Hareketler" pozisyon takibi ve yer almalarda sıkıntıları devam ediyor.

Maçın başında Beşiktaş penaltı bekledi hava topu Ali'nin sol omuzkafa dan sekiyor penaltı yok. 29'da İmmobile topla oynayan Seferi topa vuramayıp ayağı İmmobile ye çarpıyor penaltı olmaz devam kararı doğru. Onur'un ayağına basan Mohommed'e kontrolsüz hareketi sarıydı vermedi. FIFA kokartlı Türkmen'e tavsiyem zembereği kurulmuş sonra salıverilmiş nereye gideceği belli olmayan oyuncaklar gibi koşmak hakemlik değil bu pozisyonları çözersen hakem olursun. Mohommed'e yaptığı kontrolsüz hareketi Rafa Silva sarı kart ama göstermedi.

Bodrum'un 56 da Beşiktaş'ın 59 da attığı goller açık ofsayt iptaller doğru. 63'de topla oynayan Taylan geç kalıp ayağa basan Uduokhai açık ve net penaltı. Hakem vermedi VAR müdahale etti OFR'ye gitti izledi vermedi. Bodrum'un penaltısı bedem oldu! Nasıl olacak bu iş? 75'de Beşiktaş penaltı bekledi Taylan'ın eli doğal konumda penaltı olmaz devam kararı doğru. Rafa Silva rakibin ayağına bastı sarı tamam eeee... Uduokhai rakip Taylan'ın ayağına aynı şekilde bastı ona niye penaltı vermiyorsun üstelik OFR de uzun uzun izliyorsun tam bir skandal. Bak Türkmen kardeşim kimse hakem seyretmeye gelmiyor. Kendine çeki düzen ver assolist olma gayretlerinden uzaklaş. Evrensel oyun kurallarını sen değil IFAB belirliyor bilesin

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Etiketler :
Immobile, Tay, VAR, ali, FIFA, Onur, Bodrumspor, İmmobil, İstanbul, Mehmet Türkmen, IFAB, Beşiktaş, OFR, Rafa Sil, Rafa Silva

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