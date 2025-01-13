İkisi de penaltı değil

Atilla Karaoğlan, hafta içi yönettiği Trabzon'da kupa maçında kötüydü ama bu maçta daha derli toplu kontrollü hakemlik yaptı. Maçın hemen başlarında Osimhen- Opoku mücadelesinde henüz 'Bariz Gol Şansı' kriterleri oluşmadı. Opoku'ya sarı doğru. Kemen ile Yunus mücadelesi doğal temas, Yunus sağa savruluyor Lima'ya çarpıyor, devam kararı doğru... Karara tepki veren Yunus'a çıkan sarı kart doğru. Torreira'ya kontrolsüz hareket diye sarı gösteriyorsan ki 'sadece faul' yeterliydi. Faruk daha fazlasını 26'da Yunus'a yaptı ama ona sarı vermemişti, kafalar karıştı. Mertens'in uzun ortası yere düşerken ayak hizasındaki topa kafa vurmaya çalışan Hamza, sol destek kolu yerde top kola geliyor penaltı olmaz devam kararı doğru. İlk yarının son dakikası Keny'nin topsuz alanda Sanchez'e hareketine çıkan sarı kart yeterli... 51'de Abdülkerim'in pozisyonunda Keny'ye bir eylemi olmadığı için penaltı yok devam doğru. Gösterdiği sarı kartlar doğru...

Hakem Cihan Aydın "Ben çok koşarım, hatta topu bile geçerim" iddiası ile neredeyse kale direklerinin arkasından dolaşıp sahaya dönecek ama yer alma, pozisyonların içinde oyuncuların koşu yolunda kalma sorunu devam ediyor, farkında değil. Bir tane eğitimci de onu uyarmıyor. 3 ve 47. dakikalara baksın ne dediğimi anlar. Trabzonspor'un ilk golünde topsuz alanda Banza- Bahadır pozisyonunda Bahadır teması alır almaz kendini bırakıyor, devam kararı doğru. Antalya ceza alanı içi Petrusenko, 30'da geç kalıyor, arkadan Cham'a tekmeyi sallıyor, ekrana gelen görüntü temas var pozisyon penaltı. Cham yerden hemen kalkınca hakem ve VAR penaltıya inanmadı herhalde! Galatasaray maçında Mertens- Malheiro pozisyonunda verilen penaltı ile bunun arasında ne fark var? Deneyimli 1'nolu yardımcının 79'da ofsayt yorumları ile kalkan bayrak ona hiç yakışmadı.