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Anasayfa Yazarlar Mustafa Çulcu Hakeme rağmen kazandık
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

23 Ocak 2025 | Perşembe

Hakeme rağmen kazandık

Beşiktaş, yeni hocasının yönetiminde tüm oyuncular bir başka futbol aklı ve tempo ile sahada farkındalık yarattı. Tarihi bir galibiyet alarak 'Avrupa Ligi'ndeyim' dedi. Hakem Julian Weinberger kendi liginde 4.81 Avrupa liglerinde ise 5.5 sarı kart ortalaması ve yönettiği Anderlect-Ferencvaros maçında 9 sarı, 1 kırmızı, Ukrayna-Gürcistan maçında 8 sarı ve Topola-L.Varşova maçında 7 sarı kart ile yüksek kart ortalaması ile oyun kontrolü sağlamaya çalışan orta düzey bir hakem.

Beşiktaş'ın yediği golde yerden yükselen topa Gedson vuruyor Prados onun ayağına vuruyor devamında seken top Gomez'e geliyor. Öncesinde Gedson'un ayağına bir faul var fakat VAR inceledi golü verdiler! 54. dakikada Al-Musrati, Guruzeta'ya hiçbir teması yokken faul veren Weinberger ve VAR'daki vatandaşı Stefan Ebner'e sormak lazım hangisi faul? Topsuz alanda De Marcos süsledi hakeme yedirdi ve İmmobile sarı gördü.

Hakemin Jauregizar, Nunez ve Paredes'e sözlü ikazla geçiştirdiği ama göstermediği sarı kartlar vardı. Avrupalı hakemler UEFA'nın kesin disiplin talimatını kulübelere karşı sıfır toleransla uyguluyorlar. 88. dakikada Serrano'nun Semih'e yaptığı faul, net penaltıydı hakem yakın olmasına rağmen çözemedi. VAR devreye girdi, OFR'de 35 saniye seyretti, 'muhtemelen bunu nasıl çözemedim' diye kendine gülerek tebessümle döndü doğru bir kararla penaltıyı verdi.

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Etiketler :
Stefan Ebner, Julian Weinberger, Jauregizar, De Marcos, Ukrayna, Gedson, VAR, Paredes, Gomez, Avrupa Ligi, beşiktaş, Nunez, Topola, Anderlect Ferencvaros, OFR

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