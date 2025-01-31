Penaltıyı vermedi

Her iki takım dengeli başladı. Rakibin pas ile geriden çıkma taktiğine aldanmamak gerekir. Bu Türk futbolunu iyi tanıyan bir Farioli illüzyonu. Oyunu geriden kuruyor gibi yapıp sizi üzerine çekiyor ve boş alanlarda forvetleri ile gol arama planı içinde. Ajax ilk yarı ceza alanında 6 kez topla buluşurken, golü bulan taraftı. Galatasaray ise 13 kez buluşmasına rağmen istediği golü bulamadı. İlk golde Kaan atılan şutta önlem alabilirdi. İkinci golde Berkan hatalıydı. Yunus son vuruşlarda başarılı olabilse, Barış Alper'in sağ kanatta etkili ortalarında Osimhen ile golleri bulabilmiş olsa, oyun farklı olurdu. Ajax Osimhen'i iyi marke etti. İkinci golden sonra Okan Hoca 3'lü savunmaya döndü. Jelert sağda, Barış solda, stoperler Abdülkerim, Sanchez ve Kaan önde, Batshuayi ve Osimhen ile çift santrfora dönerek sonuç aradı. Galatasaray, Ajax karşısında tek kale oynadı ama mağlubiyete engel olamadı. Lakin yoluna play-off'ta devam edecek.

İspanyol hakem Jesus Gil Manzano; sözüm ona deneyimli bir hakem. Maç önü yazımda dikkat edilmesi gereken bir hakem demiştim! Ekibi ile iletişimi iyiydi, göremediği faullerde yardım aldı, temaslı oyuna izin verdi. Ancak temaslı oyuna izin vermek iyi de net faulleri vermezseniz başarılı olamazsınız. Skor 1-0 iken 53. dakikada Sara topa vuran oyuncuydu. Ajax'ta Hato geç kalıyor, kontrolsüz geliyor ve Sara'yı kayarak faulle indiriyor. Bu pozisyon açık ve net bir penaltı ama vermedi. Bu düzeyde bir hakem böyle pozisyon önünde ve net gördüğü halde kendisi veremeyip, VAR'a yaslanarak devam demesi şaşılacak skandal bir karar ve uygulama. Pozisyona itiraz eden Torreira da sarı kart gördü. Hakemin kafası karışık olunca yer almada sorun yaşar, çünkü akıl başka yerde! Öyle olunca da zaman zaman oyunun içinde kaldı kendisine top çarptı. Rezalet...