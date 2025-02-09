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Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

09 Şubat 2025 | Pazar

Mustafa penaltıyı aldı

Rafa Silva olmayınca hücumda ve oyun anlayışında kolu kanadı kırık kuş misali kaldı Beşiktaş. Dar alan becerisi ve tekniği olan ayağına top yakışan Muçi, Rashica, İmmobile, Chamberlian ve onlara geriden destek veren Gedson ile ön beşli oynuyor. Kanatlardan içeriye top taşıyarak hücumu denediler. Ancak Sivaspor merkezi kalabalık tuttuğu için uygulamada zorlandılar. Emrah, Uğur, Paluli, Rodriguez, Radokoviç, Camara ve Koita'nın yokluğunda neredeyse iskeletinden yoksun kalan Sivasspor, Manaj'a top taşımakta sıkıntı yaşadı. Maç başındaki eksikliklere bir de sakatlanarak çıkan Tolga ve Ziya gibi oyuncular eklenince sahada üretemeyen, rakibi zorlayamayan aksine zorlanan bir Sivaspor kaldı. Beşiktaş oyunun kontrolünü elinde tuttu. Tepki gören ıslıklanan gitsin denilen Masuaku'nun asisti ile Emirhan'ın golü geldi. Beşiktaş'ın en formda oyuncusu kaleci Mert'in 60 da yaptığı bireysel çıkış hatası az daha gol oluyordu, klasına yakışmadı. Beşiktaş minimum eforla maksimum puan aldı. Hem üç puan kazandı hem de Emirhan'ı...

***

Ligimizin en deneyimli hakemlerinden Ali Şansalan maçın başında Manaj'ı ilerleyen dakikalarda Emirhan'ı sözlü ve etkili ikaz ile kontrol altına aldı. Oyuncuların gazını almaya çalıştığı uydurma fauller ve gereksiz konuşmaları evrensel hakemliğe yakışmadı. Maçta onu ve VAR'ı zorlayacak pozisyon yoktu. Uzatmalarda Mustafa penaltıyı aldı. Bu hakem kıtlığında deneyimiyle derbi maçlarının aranan ismi, marka hakem olmak, iz bırakmak yerine böylesine sıradan maç trafiği ile yetiniyor olmasını anlamak mümkün değil!

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Etiketler :
Gedson, Chamberlian, Rashica, Muçi, Rafa Silva, Sivaspor, Paluli, rodriguez, Ali Şansalan

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